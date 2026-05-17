फूड पॉइझनिंग टाळण्यासाठी ताजे अन् खराब चिकन ओळखा या सोप्या पद्धतीने!

Aarti Badade

उन्हाळा आणि खराब चिकनचा धोका

उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानामुळे कच्चे चिकन खूप लवकर खराब होते. असे खराब झालेले चिकन खाल्ल्यास फूड पॉइझनिंग, तीव्र पोटदुखी, उलट्या आणि गंभीर संसर्गाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

पहिली ट्रिक - रंगावरून ओळखा

ताजे कच्चे चिकन नेहमी हलक्या गुलाबी रंगाचे दिसते आणि त्यावर पांढरे फॅट्स असतात. जर चिकनचा रंग करडा, हिरवट किंवा पिवळसर दिसत असेल, तर ते खराब आहे.

दुसरी ट्रिक - वासावरून सावध व्हा

ताज्या चिकनला तीव्र वास नसतो. परंतु, जर चिकनमधून आंबूस, कुजलेल्या अंड्यासारखा किंवा अमोनियासारखा तीव्र दुर्गंध येत असेल, तर ते कधीही शिजवून खाण्याचा धोका पत्करू नका.

तिसरी ट्रिक - पोत किंवा टेक्स्चर तपासा

ताजे चिकन स्पर्शाला केवळ ओलसर आणि गुळगुळीत असते. जर चिकन हाताला जास्त चिकट, लसलसते किंवा त्यावर बारीक बुळबुळीत थर जाणवत असेल, तर त्यात बॅक्टेरियाची वाढ झालेली असते.

चौथी ट्रिक - 'यूज बाय' किंवा एक्सपायरी डेट

पॅकेटवरील 'यूज बाय' डेट नेहमी तपासा. कच्चे चिकन फ्रिजमध्ये १ ते २ दिवस आणि शिजवलेले चिकन ३ ते ४ दिवसच सुरक्षित राहते. उन्हाळ्यात चिकन आणल्यावर ते लगेच फ्रिजमध्ये साठवावे.

स्वयंपाकघरात 'या' गोष्टींची घ्या काळजी

चिकन कापण्यासाठी वापरलेली सुरी, चॉपिंग बोर्ड आणि भांडी गरम पाण्याने स्वच्छ धुवा. कच्च्या चिकनचे बॅक्टेरिया इतर अन्नपदार्थांमध्ये पसरू नयेत म्हणून ही काळजी घेणे आवश्यक आहे.

तज्ज्ञांचा सुवर्ण नियम: शंका असल्यास फेकून द्या!

उष्णतेमुळे चिकनमधील सर्वच विषारी घटक नष्ट होत नाहीत. त्यामुळे रंग, वास किंवा टेक्स्चरमध्ये बदल दिसल्यास, आरोग्याशी तडजोड न करता ते चिकन त्वरित फेकून द्या.

