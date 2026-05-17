फूड पॉइझनिंग टाळण्यासाठी ताजे अन् खराब चिकन ओळखा या सोप्या पद्धतीने!

Aarti Badade
उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानामुळे कच्चे चिकन खूप लवकर खराब होते. असे खराब झालेले चिकन खाल्ल्यास फूड पॉइझनिंग, तीव्र पोटदुखी, उलट्या आणि गंभीर संसर्गाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
ताजे कच्चे चिकन नेहमी हलक्या गुलाबी रंगाचे दिसते आणि त्यावर पांढरे फॅट्स असतात. जर चिकनचा रंग करडा, हिरवट किंवा पिवळसर दिसत असेल, तर ते खराब आहे.
ताज्या चिकनला तीव्र वास नसतो. परंतु, जर चिकनमधून आंबूस, कुजलेल्या अंड्यासारखा किंवा अमोनियासारखा तीव्र दुर्गंध येत असेल, तर ते कधीही शिजवून खाण्याचा धोका पत्करू नका.
ताजे चिकन स्पर्शाला केवळ ओलसर आणि गुळगुळीत असते. जर चिकन हाताला जास्त चिकट, लसलसते किंवा त्यावर बारीक बुळबुळीत थर जाणवत असेल, तर त्यात बॅक्टेरियाची वाढ झालेली असते.
पॅकेटवरील 'यूज बाय' डेट नेहमी तपासा. कच्चे चिकन फ्रिजमध्ये १ ते २ दिवस आणि शिजवलेले चिकन ३ ते ४ दिवसच सुरक्षित राहते. उन्हाळ्यात चिकन आणल्यावर ते लगेच फ्रिजमध्ये साठवावे.
चिकन कापण्यासाठी वापरलेली सुरी, चॉपिंग बोर्ड आणि भांडी गरम पाण्याने स्वच्छ धुवा. कच्च्या चिकनचे बॅक्टेरिया इतर अन्नपदार्थांमध्ये पसरू नयेत म्हणून ही काळजी घेणे आवश्यक आहे.
उष्णतेमुळे चिकनमधील सर्वच विषारी घटक नष्ट होत नाहीत. त्यामुळे रंग, वास किंवा टेक्स्चरमध्ये बदल दिसल्यास, आरोग्याशी तडजोड न करता ते चिकन त्वरित फेकून द्या.
