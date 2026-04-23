कलिंगड लाल आणि गोड आहे हे कसं ओळखायचं?

Vinod Dengale
उन्हाळ्यात कलिंगड खरेदी करताय? पण ते गोड आहे की कच्चं, कसं ओळखाल?
How to Choose a Perfect Sweet Watermelon
जमिनीला टेकलेला भाग जर गडद पिवळा किंवा क्रीम रंगाचा असेल तर कलिंगड पिकलेलं आणि गोड असतं.
जर तो भाग पांढरा असेल तर समजून घ्या… कलिंगड अजून कच्चं असू शकतं!
पोकळ आणि घुमणारा आवाज आला तर कलिंगड रसाळ आणि पिकलेलं आहे.
जर जड किंवा बोथट आवाज आल्यास ते कलिंगड कच्चं असण्याची शक्यता जास्त आहे.
आकाराच्या तुलनेत जर कलिंगड जड असेल तर समजून घ्या की त्यात ते जास्त रस आणि गोडवा आहे.
कलिंगडाचा रंग गडद हिरवा आणि पृष्ठभाग मॅट (कमी चमकदार) असेल, तर ते साधारणपणे पिकलेलं आणि चांगल्या प्रतीचं कलिंगड असण्याची शक्यता जास्त असते.
या केवळ टिप्स असून सामान्य माहितीवर आधारित आहे.
