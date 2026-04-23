कलिंगड लाल आणि गोड आहे हे कसं ओळखायचं?

Vinod Dengale

उन्हाळा

उन्हाळ्यात कलिंगड खरेदी करताय? पण ते गोड आहे की कच्चं, कसं ओळखाल?

How to Choose a Perfect Sweet Watermelon

पिवळा डाग तपासा

जमिनीला टेकलेला भाग जर गडद पिवळा किंवा क्रीम रंगाचा असेल तर कलिंगड पिकलेलं आणि गोड असतं.

कच्च

जर तो भाग पांढरा असेल तर समजून घ्या… कलिंगड अजून कच्चं असू शकतं!

थाप मारून आवाज ऐका

पोकळ आणि घुमणारा आवाज आला तर कलिंगड रसाळ आणि पिकलेलं आहे.

जड आवाज

जर जड किंवा बोथट आवाज आल्यास ते कलिंगड कच्चं असण्याची शक्यता जास्त आहे.

वजन तपासा

आकाराच्या तुलनेत जर कलिंगड जड असेल तर समजून घ्या की त्यात ते जास्त रस आणि गोडवा आहे.

रंग

कलिंगडाचा रंग गडद हिरवा आणि पृष्ठभाग मॅट (कमी चमकदार) असेल, तर ते साधारणपणे पिकलेलं आणि चांगल्या प्रतीचं कलिंगड असण्याची शक्यता जास्त असते.

Disclaimer

या केवळ टिप्स असून सामान्य माहितीवर आधारित आहे.

