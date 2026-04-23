सोनं 2 लाखांच्या पार जाणार? बाबा वेंगाची धक्कादायक भविष्यवाणी; पुढे काय होणार?

Vinod Dengale
आपल्या भारतीयांसाठी सोनं फक्त दागिना नाही. तर संकटात उपयोगी पडणारी सुरक्षित गुंतवणूक आहे!
Gold to Hit ₹2 Lakh
इराण युद्ध आणि जागतिक तणावामुळे गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. युद्धाची परिस्थिती असते, तेव्हा सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याला पसंती देतात.
‘बाल्कन नॉस्ट्राडेमस’ बाबा वेंगाची भविष्यवाणीनुसार 2026 मध्ये जागतिक आर्थिक संकट येऊ शकते
यात बँकिंग सिस्टम डगमगल्यास लोकांचा सोन्यावर विश्वास वाढेल आणि अशा परिस्थितीत
सोन्याचे दर 25% ते 40% पर्यंत वाढू शकतात
म्हणजेच आज ₹1.5 लाखांवर असणारा 10 ग्रॅम सोन्याचा दर थेट ₹1.9 लाख ते ₹2.1 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो
सध्या लग्नसराईचा हंगाम आहे पण यातच जर दर वाढले तर मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा धक्का असेल.
तज्ञांच्या सोनं सुरक्षित आहे, पण निर्णय शहाणपणाने घ्या आणि टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणं जास्त फायद्याचं ठरेल
