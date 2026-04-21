ॲनिमिया हलक्यात घेऊ नका! 'हे' सुपरफूड्स वाढवतील झटपट हिमोग्लोबिन

Anushka Tapshalkar

हिमोग्लोबिन कमी म्हणजे काय?

हिमोग्लोबिन कमी झालं की त्याला ॲनिमिया म्हणतात; शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही.

का होतो ॲनिमिया?

लोह, व्हिटॅमिन B12 आणि फॉलिक ॲसिडच्या कमतरतेमुळे ही समस्या वाढते.

धोकादायक लक्षणं ओळखा

थकवा, चक्कर, फिकट त्वचा, धाप लागणे ही प्रमुख संकेत आहेत.

हृदयावर वाढतो ताण

ऑक्सिजन कमी मिळाल्यामुळे हृदय जलद गतीने रक्त पंप करतं.

महिलांमध्ये जास्त धोका

गर्भधारणा, मासिक पाळीतील रक्तस्राव यामुळे महिलांमध्ये प्रमाण अधिक.

शाकाहारी आहार काय खावा?

पालक, मेथी, डाळी, खजूर, मनुके, डाळिंब हे लोहासाठी उत्तम.

मांसाहारी आहाराचे फायदे

अंडी, मटण, कलेजी, मासे यामध्ये ‘हीम आयर्न’ जास्त प्रमाणात असते.

लोह शोषण वाढवण्याचे उपाय

व्हिटॅमिन C घ्या, जेवणानंतर चहा-कॉफी टाळा, लोखंडी भांडी वापरा.

कधी डॉक्टरांकडे जावे?

हिमोग्लोबिन 8 g/dL पेक्षा कमी असल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या.

