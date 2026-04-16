दुधात साखर घालून पिणे चांगले की वाईट?

Anushka Tapshalkar

दुधात साखर घालणं का टाळावं?

दूध नैसर्गिकरित्या पौष्टिक असतं, पण त्यात साखर घातल्याने अनावश्यक कॅलरी वाढतात.

Why Avoid Adding Sugar to Milk

|

sakal

वजन वाढण्याचा धोका

अधिक साखर घेतल्याने वजन वाढ, ट्रायग्लिसराइड्स वाढ आणि टाइप 2 डायबेटीसचा धोका वाढतो.

Bloating and weight Gain

|

sakal

पचनाच्या समस्या

साखर + दूध यामुळे काही लोकांना अॅसिडिटी, बद्धकोष्ठता किंवा गॅसचा त्रास होऊ शकतो.

Gut Health Issues

|

Sakal

रक्तातील साखरेत झपाट्याने वाढ

दुधातील लॅक्टोजमुळे रक्तातील साखरेची पातळी हळूहळू वाढते, तर साधी साखर त्वरित ब्लड शुगर वाढवते.

Blood Sugar Spike

|

Sakal

पौष्टिकतेत घट

दुधातील प्रोटीन आणि कॅल्शियम फायदेशीर असतात, पण साखर घातल्याने ते “हाय-कॅलरी, लो-न्युट्रिएंट” ड्रिंक बनतं.

Reduces Nutrient Value

|

sakal

काय पर्याय आहेत?

साधं दूध प्या किंवा चव वाढवण्यासाठी दालचिनी, फळं किंवा थोडं मध वापरा.

Alternatives for Sugar

|

sakal

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

डायबेटीस किंवा लॅक्टोज इंटॉलरन्स असल्यास डाएटिशियनचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं.

तसेच सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

Doctor's Advice

१० मिनिटांत घरी तयार करा ‘डिटॉक्स वॉटर’ आणि उन्हाळ्यात मिळवा नैसर्गिक ग्लो!

Detox Drink for Summer Skin Care

|

sakal

आणखी वाचा