लिंबांचा ताजेपणा महिनाभर टिकवायचाय? ‘या’ 5 किचन हॅक्स आहेत सुपर इफेक्टिव्ह

Anushka Tapshalkar

लिंबू लवकर खराब होतात का?

थोड्या चुकीच्या साठवणीमुळे लिंबू पटकन सडतात. योग्य पद्धत वापरली तर ते आठवडे ताजे राहू शकतात.

Lemons Getting Stale Too Early

|

sakal

पूर्ण लिंबू फ्रीजमध्ये ठेवा

न धुतलेले, पूर्ण लिंबू थेट फ्रिजमध्ये ठेवल्यास ते 2 ते 3 आठवडे सहज टिकतात.

Keep Whole Lemons in Fridge

|

sakal

एअरटाइट डब्याचा वापर करा

लिंबू एअरटाइट कंटेनरमध्ये ठेवल्याने ओलावा कमी होतो आणि लिंबू घट्ट व ताजे राहतात.

Store in Airtight Container

|

sakal

पाण्यात बुडवून साठवा

लिंबू एका भांड्यात पाण्यात बुडवून फ्रिजमध्ये ठेवा. या पद्धतीने ते महिनाभर टिकू शकतात.

Deep in Water

|

sakal

कापलेले लिंबू कसे ठेवावेत?

कापलेले लिंबू स्लाइस झिपलॉक पिशवीत घालून डीप फ्रीजरमध्ये ठेवा.

How to Store Cut Lemons

|

sakal

लिंबाचा रस फ्रीजमध्ये साठवा

लिंबाचा रस काढून तो आईस ट्रेमध्ये किंवा डब्यात फ्रीजमध्ये ठेवल्यास दीर्घकाळ वापरता येतो.

Store Lemon Juice in Fridge

|

sakal

योग्य साठवण

थोडी काळजी घेतली तर लिंबू जास्त काळ ताजे राहतात आणि अन्न वाया जाणेही टाळता येते.

Right Storage

|

sakal

फक्त 'या' 5 सोप्या ट्रिक्स वापरा अन् आठवडाभर कोथिंबीर ताजी ठेवा!

Store as it is | sakal
आणखी वाचा