उन्हाळ्यात 'या' 6 सोप्या घरगुती उपायांनी पोटाला मिळेल थंडावा!

Aarti Badade

तीव्र उष्णता आणि पोटाच्या समस्या

उन्हाळ्यात तीव्र उष्णता, शरीरातील पाण्याची कमतरता आणि बाहेरील मसालेदार जेवणामुळे पोट सारखे बिघडते, अशा वेळी नेहमी हलके व पचायला सोपे अन्न खाणे फायद्याचे असते.

दही खाल्ल्याने नैसर्गिक थंडावा

उन्हाळ्यात रोज दही खाल्ल्याने पोटात थंडावा निर्माण होतो, पचन प्रक्रिया जलद होते आणि गॅस, अपचन तसेच अ‍ॅसिडिटीसारख्या समस्या मुळापासून दूर होतात.

केळ

केळ हे पचायला अतिशय सहज आणि हलके असून पोटाला त्वरित आराम देते; यातील फायबर आणि पोटॅशियममुळे बद्धकोष्ठता (Constipation) दूर होऊन पचन यंत्रणा मजबूत होते.

काकडी

काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण भरपूर असते, ज्यामुळे उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा मिळतो आणि अ‍ॅसिडिटी, अपचन तसेच छातीतील जळजळ झटक्यात दूर होते.

कलिंगड

कलिंगड शरीरातील पाण्याचे प्रमाण वाढवून उन्हाळ्यात पचन यंत्रणा उत्तम ठेवते; मात्र आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी जास्त वेळ कापून ठेवलेले कलिंगड कधीही खाऊ नये.

पपई

पपईमध्ये 'पपेन' (Papain) नावाचे पाचक एंझाईम असते, जे जड अन्न सहज पचवण्यास मदत करते आणि गॅस किंवा पोटा फुगण्याच्या समस्येपासून आराम देते.

नारळ पाणी

नारळ पाणी शरीरातील इलेक्ट्रोलाईट्स संतुलित राखते, पोटाला आतून थंडावा देते, अ‍ॅसिडिटी कमी करते आणि उन्हाळ्यात डिहायड्रेशनच्या धोक्यापासून शरीराचे रक्षण करते.

रिकाम्या पोटी दालचिनीचे पाणी

सकाळी रिकाम्या पोटी दालचिनीचे पाणी पिल्याने शरीराची पचनशक्ती वाढते, रक्तातील साखर नियंत्रित राहते आणि उन्हाळ्यात शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर पडतात.

