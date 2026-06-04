फ्रिज नाही? मग भाज्या ७ दिवस ताज्या ठेवण्याची ही भन्नाट ट्रिक 99% लोकांना माहितीच नाही!

Varsha Balhe

ताज्या

फ्रिज नसतानाही भाज्या ताज्या राहू शकतात! फक्त या सोप्या टिप्स फॉलो करा.

how to keep vegetables fresh

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धुवू

भाज्या आणताच धुवू नका ओलाव्यामुळे त्या लवकर खराब होतात.

how to keep vegetables fresh

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वेगळे

कांदा आणि बटाटा वेगळे ठेवा एकत्र ठेवल्यास ते लवकर सडू शकतात.

how to keep vegetables fresh

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esakal

गुंडाळा

हिरव्या भाज्या वर्तमानपत्रात गुंडाळा ओलावा शोषला जातो आणि भाज्या जास्त काळ ताज्या राहतात.

how to keep vegetables fresh

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esakal

ताजेपणा

कोथिंबीर डब्यात + पेपर टॉवेल ही ट्रिक 4-5 दिवस ताजेपणा टिकवू शकते.

how to keep vegetables fresh

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दूर

सूर्यप्रकाशापासून दूर ठेवा थंड आणि सावलीची जागा निवडा.

how to keep vegetables fresh

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esakal

जास्त

प्लास्टिक पिशवीत बंद करू नका हवेची देवाणघेवाण झाली तर भाज्या जास्त टिकतात.

how to keep vegetables fresh

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esakal

फ्रेश

या सोप्या सवयींमुळे भाज्या 7 दिवसांपर्यंत फ्रेश राहू शकतात! पैसे आणि अन्न दोन्हीची बचत होते.

how to keep vegetables fresh

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esakal

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