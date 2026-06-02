रात्री पडलेली स्वप्ने सकाळी का विसरतो? शास्त्रज्ञांनी सांगितलं धक्कादायक कारण!

Varsha Balhe
रात्री आपल्याला अनेक स्वप्ने पडतात, पण सकाळी उठल्यावर ती आठवतच नाहीत.
Why Do We Forget Dreams in the Morning?
सर्वात जास्त आणि स्पष्ट स्वप्ने REM Sleep दरम्यान पडतात
झोपेतून जागे होताना मेंदूमधील रसायनांची पातळी वेगाने बदलते.
यामुळे स्वप्नांशी संबंधित आठवणी पूर्णपणे साठवल्या जात नाहीत.
मेंदू अनेक स्वप्नांनामहत्त्वाची माहिती मानत नाही.
अलार्ममुळे अचानक जाग आली तर स्वप्ने विसरण्याची शक्यता अधिक वाढते.
उठल्याबरोबर स्वप्न लिहून ठेवल्यास ते जास्त काळ लक्षात राहू शकते.
म्हणूनच आपण रोज स्वप्ने पाहतो, पण त्यातील बहुतांश स्वप्ने काही मिनिटांतच विसरून जातो.
