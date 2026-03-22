उन्हाळ्यात शरीर थंड कसं ठेवायचं ?

Anushka Tapshalkar

उन्हाळा

उन्हाळा सुरु झाला की एकदमच वातावरण बदलतं. तापमान वाढल्याने जास्त गरम व्हायला लागतं, जे बऱ्याचदा असाह्य होतं. त्यामुळे या काळात शरीर थंड कसं ठेवायचं हा सगळ्यांनाच प्रश्न पडतो.

घरगुती उपाय

काही घरगुती उपाय केले तर हा होणारा त्रास टाळता येऊ शकतो.

गुलकंद

थंड पाण्यात एक चमचा गुलकंद घेतल्याने पोटसाफ व्हायला मदत होते आणि शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी तो अत्यंत प्रभावी ठरतो.

धने-जिरे पाणी

धने-जिरे पाणी पिल्याने पचनास मदत होते; जिरे पाचक असून धने लघवीतील जळजळ कमी करतात आणि त्यामुळे शरीरातील उष्णता कमी होते.

लाहह्या

साळीच्या लाह्यांचं पाणी पिल्याने उन्हामुळे आलेला थकवा कमी होतो आणि शरीराला ताजेतवानेपणा मिळतो.

सब्जा बिया

सब्जा पाण्यात भिजवून नियमित ते पाणी प्यायलं, तर अॅसिडिटी नियंत्रणात राहते आणि शरीरातील उष्णता कमी होते.

वाळा

माठातील पाण्यात वाळा घालून पिल्याने मधुर रसयुक्त वाळ्याचे गुण शरीरातील उष्णता कमी करण्यात मदत करतात.

