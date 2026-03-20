सलग ३० दिवस बडीशेपचे पाणी पिले तर शरीरात कोणते बदल दिसतात?

Anushka Tapshalkar

पचनक्रिया होईल सुस्साट!

बडीशेपमधील नैसर्गिक तेले पचन सुधारतात. सलग महिनाभर हे पाणी प्यायल्याने गॅस, अपचन आणि पोट फुगण्याच्या समस्या मुळापासून नष्ट होतात.

वजन घटवण्यासाठी 'मॅजिक ड्रिंक'

बडीशेप मेटाबॉलिज्म (चयापचय क्रिया) वेगवान करते. यामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी जळण्यास मदत होते आणि नैसर्गिकरित्या भूक नियंत्रित राहते.

त्वचेवर येईल नैसर्गिक चमक

हे पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून रक्त शुद्ध करते. ३० दिवसांत मुरुमे कमी होऊन तुमची त्वचा चमकदार आणि फ्रेश दिसू लागेल.

अनिद्रेच्या समस्येवर गुणकारी

बडीशेपमधील मॅग्नेशियम स्नायूंना आराम देते. रात्री झोपण्यापूर्वी हे पाणी प्यायल्याने 'मेलाटोनिन'ची पातळी वाढते आणि गाढ झोप लागण्यास मदत होते.

डोळ्यांचे आरोग्य सुधारेल

बडीशेपमध्ये व्हिटॅमिन 'ए' मुबलक प्रमाणात असते. दररोज याचे सेवन केल्याने डोळ्यांची दृष्टी सुधारते आणि डोळ्यांचा थकवा कमी होतो.

रक्तदाब राहील नियंत्रणात

पोटॅशियमचा उत्तम स्रोत असल्याने बडीशेपचे पाणी रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. हे हृदयाच्या आरोग्यासाठी देखील अत्यंत फायदेशीर आहे.

पाणी तयार करण्याची सोपी पद्धत

१ मोठा चमचा बडीशेप रात्री एक ग्लास पाण्यात भिजत ठेवा आणि सकाळी ते पाणी गाळून प्या. किंवा ५ मिनिटे पाण्यात उकळून कोमट करून प्या.

या गोष्टींची काळजी घ्या!

दिवसातून १-२ ग्लासपेक्षा जास्त पाणी पिऊ नका. गरोदर महिलांनी किंवा गंभीर आजार असलेल्यांनी हे सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.

