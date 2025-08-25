तुमचा मोबाईल हॅक झाल्याचे 'हे' 2 अलर्ट! चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, नाहीतर क्षणात सगळं संपेल..

Saisimran Ghashi
तुमचा फोन अचानक खूप स्लो झाला आणि नवीन अॅप्स इन्स्टॉल केले नसतील, तर हॅकिंगचा धोका असू शकतो.
कोणतेही कारण नसताना इंटरनेट डेटा जलद संपत असेल, तर मालवेअर तुमची माहिती चोरत असण्याची शक्यता आहे.
बॅकग्राउंडमध्ये अनावश्यक प्रक्रिया चालू असल्याने बॅटरी लवकर संपणे हे हॅकिंगचे लक्षण आहे.
तुमच्या नंबरवरून अनोळखी संदेश किंवा कॉल्स जात असतील, तर फोन हॅक झाल्याची शक्यता आहे.
फोन वारंवार हँग होणे, आपोआप रीस्टार्ट होणे किंवा अॅप्स उघडणे/बंद होणे हे धोक्याचे संकेत आहेत.
तुम्ही इन्स्टॉल न केलेले अॅप्स फोनमध्ये दिसल्यास, हे हॅकिंगचा परिणाम असू शकते.
सोशल मीडिया किंवा ईमेल अकाउंटमधून वारंवार लॉगआउट होणे किंवा विचित्र सूचना येणे हे हॅकिंगचे लक्षण आहे.
केवळ गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल अॅप स्टोअरवरूनच अॅप्स डाउनलोड करा, थर्ड-पार्टी साइट्स टाळा.
ईमेल, मेसेज किंवा सोशल मीडियावरील संशयास्पद लिंक्सवर क्लिक करणे टाळा आणि विश्वसनीय अँटीव्हायरस अॅप वापरा.