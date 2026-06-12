तुमचा योग्य मुलांक किती आहे? पाहा एका क्लिकवर

Saisimran Ghashi

ज्योतिषशास्त्रीय महत्व

मुलांक हा ज्योतिषशास्त्रातील अत्यंत महत्वाचा भाग आहे

Mulank importance in numerology

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मुलांक कसा काढायचा?

तुमचा मुलांक किती आहे आणि तो कसा काढायचा याची योग्य पद्धत पाहा

how to calculate mulank

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मुलांक म्हणजे काय?

तुमच्या जन्म तारखेच्या अंकांची बेरीज म्हणजे तुमचा मुलांक होय.

What is Mulank in Numerology

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फक्त तारीख

मुलांक काढताना महिना किंवा जन्म वर्ष न घेता फक्त जन्माची तारीख वापरावी.

Step-by-Step Guide to Calculate Your Mulank

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एक अंकी तारीख

तुमचा जन्म १ ते ९ तारखेदरम्यान झाला असल्यास तीच तारीख तुमचा मुलांक असते.

Single Digit vs Double Digit Birth Dates

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दोन अंकी तारीख

तुमचा जन्म १० ते ३१ दरम्यान असल्यास दोन्ही अंकांची बेरीज करावी लागते.

Mulank Examples and Reduction Rules

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उदाहरण

समजा तुमचा जन्म २५ तारखेला झाला असेल, तर २ + ५ = ७ हा तुमचा मुलांक असेल.

Common Mistakes to Avoid While Calculating mulank

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दुसऱ्यांदा बेरीज

२९ तारखेचा (२+९=११) सारखा दोन अंकी सलग आकडा आल्यास पुन्हा १ + १ = २ अशी बेरीज करावी.

mulank astrology prediction

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भविष्याची माहिती

या १ ते ९ दरम्यान येणाऱ्या मुलांकावरून माणसाचा स्वभाव आणि भविष्य ओळखता येते.

Importance of Mulank for Personality and Future

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