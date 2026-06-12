तुमचा योग्य मुलांक किती आहे? पाहा एका क्लिकवर

Saisimran Ghashi
मुलांक हा ज्योतिषशास्त्रातील अत्यंत महत्वाचा भाग आहे
Mulank importance in numerology
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तुमचा मुलांक किती आहे आणि तो कसा काढायचा याची योग्य पद्धत पाहा
how to calculate mulank
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तुमच्या जन्म तारखेच्या अंकांची बेरीज म्हणजे तुमचा मुलांक होय.
What is Mulank in Numerology
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मुलांक काढताना महिना किंवा जन्म वर्ष न घेता फक्त जन्माची तारीख वापरावी.
Step-by-Step Guide to Calculate Your Mulank
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तुमचा जन्म १ ते ९ तारखेदरम्यान झाला असल्यास तीच तारीख तुमचा मुलांक असते.
Single Digit vs Double Digit Birth Dates
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तुमचा जन्म १० ते ३१ दरम्यान असल्यास दोन्ही अंकांची बेरीज करावी लागते.
Mulank Examples and Reduction Rules
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समजा तुमचा जन्म २५ तारखेला झाला असेल, तर २ + ५ = ७ हा तुमचा मुलांक असेल.
Common Mistakes to Avoid While Calculating mulank
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२९ तारखेचा (२+९=११) सारखा दोन अंकी सलग आकडा आल्यास पुन्हा १ + १ = २ अशी बेरीज करावी.
mulank astrology prediction
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या १ ते ९ दरम्यान येणाऱ्या मुलांकावरून माणसाचा स्वभाव आणि भविष्य ओळखता येते.
Importance of Mulank for Personality and Future
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