जिम न जाता वजन कमी करायचंय? फॉलो करा 'या' 7 सोप्या टिप्स

Aarti Badade

आहारावर नियंत्रण मिळवा

वजन वाढण्याचे मुख्य कारण बिघडलेला आहार असल्याने सर्वप्रथम आपल्या ताटातून जास्त कॅलरीचे पदार्थ वगळावेत.

तळलेले आणि गोड पदार्थ टाळा

डाएटमधून पॅकबंद पदार्थ, तळलेले आणि अति गोड पदार्थ पूर्णपणे बंद केल्यास वजन वेगाने कमी होण्यास मदत होते.

भाज्या आणि ब्राऊन राईस

जेवताना ताटात अर्धा भाग भाज्यांचा असावा आणि पांढऱ्या भाताऐवजी आरोग्यदायी ब्राऊन राईसचा समावेश करावा.

मैद्याच्या पदार्थांपासून दूर राहा

मैदा, पांढरा ब्रेड आणि बिस्किटे यांसारखे रिफाईंड कार्ब्स शरीरातील चरबी वेगाने वाढवतात, त्यामुळे त्यांचे सेवन टाळावे.

दिवसभरात भरपूर पाणी प्या

दिवसभरात ८ ते १० ग्लास पाणी प्यायल्याने शरीराचे मेटाबॉलिझ्म सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहते.

पुरेशी आणि शांत झोप घ्या

कमी झोपेमुळे वजन वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात, त्यामुळे दररोज ७ ते ८ तासांची झोप घेणे आवश्यक आहे.

हालचाल सुरू ठेवा

कठोर व्यायाम जमत नसेल तरीही लिफ्टऐवजी पायऱ्या वापरणे किंवा थोडा वेळ चालण्याने कॅलरी जाळण्यास मदत होते.

दृष्टी जाण्याआधी डोळे देतात 'हे' संकेत!

Eye health symptoms

|

Sakal

येथे क्लिक करा