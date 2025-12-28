चिकन तंदुरी बिर्याणी...स्मोकी चव आणि शाही मसाल्यांचा अप्रतिम संगम!

चवीची एक शाही मेजवानी!

तंदूरी चिकनचा स्मोकी फ्लेवर आणि बिर्याणीचा सुगंध यांचा मिलाफ म्हणजे 'चिकन तंदुरी बिर्याणी'.

Smoky Tandoori Biryani

मॅरीनेशनचा पहिला टप्पा

दही, आले-लसूण पेस्ट आणि तंदुरी मसाल्यात चिकन किमान ३० मिनिटे नीट मॅरीनेट करा.

Smoky Tandoori Biryani

सुगंधित बासमती तांदूळ

खडे मसाले घालून बासमती तांदूळ ७०-८०% शिजवून घ्या आणि त्यातील जास्तीचे पाणी काढून टाका.

Smoky Tandoori Biryani

चिकनला द्या तंदुरी टच

मॅरीनेट केलेले चिकन तंदूरमध्ये किंवा ग्रिल पॅनवर तेलाचा हात लावून खरपूस भाजून घ्या.

Smoky Tandoori Biryani

ग्रेव्ही आणि मसाल्यांची फोडणी

तूप किंवा तेलात तमालपत्र, कांदा, टोमॅटो आणि गरम मसाले वापरून चविष्ट ग्रेव्ही तयार करा.

Smoky Tandoori Biryani

बिर्याणीचे आकर्षक थर (Layering)

भांड्यात मसाला, भात, तळलेला कांदा (बिरिस्ता), पुदिना आणि तंदुरी चिकनचे एकावर एक थर लावा.

Smoky Tandoori Biryani

अस्सल 'दम' देण्याची पद्धत

भांड्याचे तोंड फॉइलने बंद करून मंद आचेवर १५-२० मिनिटे वाफ (दम) द्या, जेणेकरून फ्लेवर्स एकत्र होतील.

Smoky Tandoori Biryani

गरमागरम आस्वाद घ्या!

वरून केशर दूध आणि कोथिंबीर पेरून ही चविष्ट बिर्याणी थंडगार रायत्यासोबत सर्व्ह करा.

Smoky Tandoori Biryani

