चिकन तंदुरी बिर्याणी...स्मोकी चव आणि शाही मसाल्यांचा अप्रतिम संगम!

Aarti Badade
तंदूरी चिकनचा स्मोकी फ्लेवर आणि बिर्याणीचा सुगंध यांचा मिलाफ म्हणजे 'चिकन तंदुरी बिर्याणी'.
दही, आले-लसूण पेस्ट आणि तंदुरी मसाल्यात चिकन किमान ३० मिनिटे नीट मॅरीनेट करा.
खडे मसाले घालून बासमती तांदूळ ७०-८०% शिजवून घ्या आणि त्यातील जास्तीचे पाणी काढून टाका.
मॅरीनेट केलेले चिकन तंदूरमध्ये किंवा ग्रिल पॅनवर तेलाचा हात लावून खरपूस भाजून घ्या.
तूप किंवा तेलात तमालपत्र, कांदा, टोमॅटो आणि गरम मसाले वापरून चविष्ट ग्रेव्ही तयार करा.
भांड्यात मसाला, भात, तळलेला कांदा (बिरिस्ता), पुदिना आणि तंदुरी चिकनचे एकावर एक थर लावा.
भांड्याचे तोंड फॉइलने बंद करून मंद आचेवर १५-२० मिनिटे वाफ (दम) द्या, जेणेकरून फ्लेवर्स एकत्र होतील.
वरून केशर दूध आणि कोथिंबीर पेरून ही चविष्ट बिर्याणी थंडगार रायत्यासोबत सर्व्ह करा.
