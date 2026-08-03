चित्रान्न कधी खाल्लंय का? एकदा नक्की ट्राय करा

Apurva Kulkarni

चित्रान्न

चविष्ट आणि पारंपारिक साऊथ इंडियन रेसिपी 'चित्रान्न' तुम्हाला माहिती आहे का? तर एकदा नक्की ट्राय करा.

SOUTH INDIAN CHITRANNA

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साहित्य

शिजलेला मोकळा भात, तेल , जिरे मोहरी, शेंगदाणे आणि डाळवे, उडीद डाळ, हळद, हिंग, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, लिंबाचा रस, मीठ

LEMON RICE RECIPE,

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कृती

सुरुवातीला कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे मोहरी टाकून तडतडू द्या.

EASY RICE RECIPE,

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डाळ

त्यानंतर त्यात चणा डाळ, उडीद डाळ आणि शेंगदाणे टाकून खमंग परतून घ्या.

TRADITIONAL CHITRANNA

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फोडणी

त्यानंतर त्या हिरवी मिरची, हळद, हिंग, हिरवी मिरची टाकून तळून घ्या.

RICE RECIPES

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भात

त्यानंतर शिजलेला भातात हा तयार केलेला मसाला टाकून एकजीव करुन घ्या.

TRADITIONAL FOOD

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लिंबाचा रस

वरुन लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर टाकून सर्व हलक्या हाताने एकजीव करुन घ्या.

QUICK RECIPE,

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कोथिंबीर

त्यानंतर त्यात थोडीशी साखर आणि मीठ घालून वरून खोबऱ्याचा खीस भुरभरून घ्या.

LEMON RICE MARATHI

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चित्रान्न

तयार आहे तुमचं साऊथ इंडियन चित्रान्न. एकदा नक्की ट्राय करा.

FOOD RECIPE

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भाकरीसोबत खा झणझणीत शेंगदाण्याची आमटी; एकदा नक्की ट्राय करा

HOMEMADE CURRY

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