चित्रान्न कधी खाल्लंय का? एकदा नक्की ट्राय करा

Apurva Kulkarni
चविष्ट आणि पारंपारिक साऊथ इंडियन रेसिपी 'चित्रान्न' तुम्हाला माहिती आहे का? तर एकदा नक्की ट्राय करा.
SOUTH INDIAN CHITRANNA
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शिजलेला मोकळा भात, तेल , जिरे मोहरी, शेंगदाणे आणि डाळवे, उडीद डाळ, हळद, हिंग, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, लिंबाचा रस, मीठ
LEMON RICE RECIPE,
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सुरुवातीला कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे मोहरी टाकून तडतडू द्या.
EASY RICE RECIPE,
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त्यानंतर त्यात चणा डाळ, उडीद डाळ आणि शेंगदाणे टाकून खमंग परतून घ्या.
TRADITIONAL CHITRANNA
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त्यानंतर त्या हिरवी मिरची, हळद, हिंग, हिरवी मिरची टाकून तळून घ्या.
RICE RECIPES
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त्यानंतर शिजलेला भातात हा तयार केलेला मसाला टाकून एकजीव करुन घ्या.
TRADITIONAL FOOD
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वरुन लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर टाकून सर्व हलक्या हाताने एकजीव करुन घ्या.
QUICK RECIPE,
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त्यानंतर त्यात थोडीशी साखर आणि मीठ घालून वरून खोबऱ्याचा खीस भुरभरून घ्या.
LEMON RICE MARATHI
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तयार आहे तुमचं साऊथ इंडियन चित्रान्न. एकदा नक्की ट्राय करा.
FOOD RECIPE
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HOMEMADE CURRY
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