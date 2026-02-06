10 मिनिटांत तयार होणारे कॅफे स्टाईल एग मफिन्स

Puja Bonkile

कढई किंवा ओव्हनचा वापर

ओव्हन १८० डिगरी सेल्सियसवर प्री हिट करा किंवा कढईत मीठ घालून गरम करायला ठेवा.

आलं-लसून पेस्ट

आलं -लसून पेस्ट टाकून एक मिनिटे परता. नंतर टोमॅटो टाकून मऊ होईपर्यंत शिजवा.

अंडी

नंतर एका भांड्यात अंडी फोडून चांगले फेटून घ्यावे.

भाज्या

नंतर त्यात कांदा, टोमॅटो, ढोबळी मिरची, घालून मिसळा.

मीठ

शेवटी मीठ, मिरी पावडर, आवडते मसाले मिसळा.

मफिन

मफिन मोल्डला तेल लावून त्यावर मिश्रण टाका.

तयार आहे मफिन

कढईत २० मिनिटे झाकून शिजवा. थंड झाल्यावर मफिन काढावे आणि आस्वाद घ्यावा.

