10 मिनिटांत तयार होणारे कॅफे स्टाईल एग मफिन्स

Puja Bonkile
ओव्हन १८० डिगरी सेल्सियसवर प्री हिट करा किंवा कढईत मीठ घालून गरम करायला ठेवा.
Sakal
आलं -लसून पेस्ट टाकून एक मिनिटे परता. नंतर टोमॅटो टाकून मऊ होईपर्यंत शिजवा.
Sakal
नंतर एका भांड्यात अंडी फोडून चांगले फेटून घ्यावे.
Sakal
नंतर त्यात कांदा, टोमॅटो, ढोबळी मिरची, घालून मिसळा.
Sakal
शेवटी मीठ, मिरी पावडर, आवडते मसाले मिसळा.
Sakal
मफिन मोल्डला तेल लावून त्यावर मिश्रण टाका.
Sakal
कढईत २० मिनिटे झाकून शिजवा. थंड झाल्यावर मफिन काढावे आणि आस्वाद घ्यावा.
Sakal
Sakal