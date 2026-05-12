कुरकुरीत 'रावस फ्राय' बनवा घरच्या घरी! नोट करा 'ही' सोपी रेसिपी!

Aarti Badade
कमी काटे आणि मऊसर पोत असलेला 'रावस' मासा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचाच आवडता आहे.
Rawas Fish Fry
Sakal
रावसचे तुकडे, आलं-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, लिंबू रस, मीठ, रवा आणि तांदळाचे पीठ तयार ठेवा.
माशाचे तुकडे स्वच्छ धुवून त्याला आलं-लसूण पेस्ट, लिंबू रस आणि सर्व सुके मसाले लावून ३० मिनिटे बाजूला ठेवा.
एका प्लेटमध्ये रवा आणि तांदळाचे पीठ एकत्र करा; यामुळे मासे बाहेरून छान कुरकुरीत आणि आतून रसाळ होतात.
मॅरिनेट केलेले मासे रवा-पिठाच्या मिश्रणात घोळवून मध्यम आचेवर गरम तेलात शॅलो फ्राय करण्यासाठी सोडा.
माशाचे तुकडे दोन्ही बाजूंनी खमंग आणि सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्या, जेणेकरून मसाला आतपर्यंत व्यवस्थित शिजेल.
तयार मसालेदार 'रावस फ्राय' लिंबू, कांदा आणि हिरव्या चटणीसोबत जेवणाची रंगत वाढवण्यासाठी सर्व्ह करा.
