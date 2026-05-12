कुरकुरीत 'रावस फ्राय' बनवा घरच्या घरी! नोट करा 'ही' सोपी रेसिपी!

Aarti Badade

मासेप्रेमींसाठी खास मेजवानी

कमी काटे आणि मऊसर पोत असलेला 'रावस' मासा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचाच आवडता आहे.

फिश फ्रायसाठी आवश्यक साहित्य

रावसचे तुकडे, आलं-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, लिंबू रस, मीठ, रवा आणि तांदळाचे पीठ तयार ठेवा.

मॅरिनेशन

माशाचे तुकडे स्वच्छ धुवून त्याला आलं-लसूण पेस्ट, लिंबू रस आणि सर्व सुके मसाले लावून ३० मिनिटे बाजूला ठेवा.

कुरकुरीतपणासाठी खास कोटिंग

एका प्लेटमध्ये रवा आणि तांदळाचे पीठ एकत्र करा; यामुळे मासे बाहेरून छान कुरकुरीत आणि आतून रसाळ होतात.

फ्राय करण्याची योग्य पद्धत

मॅरिनेट केलेले मासे रवा-पिठाच्या मिश्रणात घोळवून मध्यम आचेवर गरम तेलात शॅलो फ्राय करण्यासाठी सोडा.

दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा

माशाचे तुकडे दोन्ही बाजूंनी खमंग आणि सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्या, जेणेकरून मसाला आतपर्यंत व्यवस्थित शिजेल.

गरमागरम सर्व्ह करा

तयार मसालेदार 'रावस फ्राय' लिंबू, कांदा आणि हिरव्या चटणीसोबत जेवणाची रंगत वाढवण्यासाठी सर्व्ह करा.

