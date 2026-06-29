पावसाळ्यात अशी बनवा झटपट गरमागरम कुरकुरीत 'ही' भजी!

Aarti Badade
सर्वप्रथम ताज्या पालकाची पाने पाण्यात स्वच्छ धुवून त्यातील सर्व पाणी पूर्णपणे निथळून घ्यावे आणि पाने मोठी असल्यास त्याचे दोन समान भाग करावेत.
Crispy Palak Bhaji Recipe
Sakal
एका मोठ्या भांड्यात बेसन घेऊन त्यात कुरकुरीतपणा येण्यासाठी २ चमचे तांदळाचे पीठ, लाल तिखट, हळद, ओवा, हिंग आणि चवीनुसार मीठ एकत्र करावे.
Crispy Palak Bhaji Recipe
Sakal
तयार मसाल्यांच्या मिश्रणात थोडे थोडे पाणी घालून भजीसाठी मध्यम घट्ट असे गुठळ्या नसलेले पिठाचे (Batter) मऊ मिश्रण तयार करून घ्यावे.
Crispy Palak Bhaji Recipe
Sakal
बॅटर तयार झाल्यावर गॅसवर एक कढई ठेवून त्यामध्ये भजी तळण्यासाठी तेल मध्यम आचेवर चांगले गरम करण्यासाठी ठेवावे.
Crispy Palak Bhaji Recipe
Sakal
आता पालकाचे एक-एक पान घेऊन ते तयार पिठात पूर्णपणे बुडवून पानाला सर्व बाजूंनी पीठ व्यवस्थित लागेल याची नीट खात्री करून घ्यावी.
Crispy Palak Bhaji Recipe
Sakal
गरम तेलामध्ये ही पीठ लावलेली पाने अतिशय सावधपणे सोडावीत आणि दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी रंग व कुरकुरीतपणा येईपर्यंत मध्यम आचेवर तळून घ्यावीत.
Crispy Palak Bhaji Recipe
Sakal
तळलेली भजी टिश्यू पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल निथळावे आणि पावसाळी वातावरणात गरमागरम भजी चहा, हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करावी.
Crispy Palak Bhaji Recipe
Sakal
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Sakal