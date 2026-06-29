पावसाळ्यात अशी बनवा झटपट गरमागरम कुरकुरीत 'ही' भजी!

Aarti Badade

पालकाची पाने स्वच्छ धुणे

सर्वप्रथम ताज्या पालकाची पाने पाण्यात स्वच्छ धुवून त्यातील सर्व पाणी पूर्णपणे निथळून घ्यावे आणि पाने मोठी असल्यास त्याचे दोन समान भाग करावेत.

Crispy Palak Bhaji Recipe

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Sakal

भजी कुरकुरीत करण्यासाठी

एका मोठ्या भांड्यात बेसन घेऊन त्यात कुरकुरीतपणा येण्यासाठी २ चमचे तांदळाचे पीठ, लाल तिखट, हळद, ओवा, हिंग आणि चवीनुसार मीठ एकत्र करावे.

Crispy Palak Bhaji Recipe

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Sakal

पिठामध्ये थोडे थोडे पाणी घालून

तयार मसाल्यांच्या मिश्रणात थोडे थोडे पाणी घालून भजीसाठी मध्यम घट्ट असे गुठळ्या नसलेले पिठाचे (Batter) मऊ मिश्रण तयार करून घ्यावे.

Crispy Palak Bhaji Recipe

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Sakal

कढईत तेल चांगले गरम करणे

बॅटर तयार झाल्यावर गॅसवर एक कढई ठेवून त्यामध्ये भजी तळण्यासाठी तेल मध्यम आचेवर चांगले गरम करण्यासाठी ठेवावे.

Crispy Palak Bhaji Recipe

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Sakal

पालकाचे पान तयार पिठात

आता पालकाचे एक-एक पान घेऊन ते तयार पिठात पूर्णपणे बुडवून पानाला सर्व बाजूंनी पीठ व्यवस्थित लागेल याची नीट खात्री करून घ्यावी.

Crispy Palak Bhaji Recipe

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Sakal

गरम तेलात पाने सोडून

गरम तेलामध्ये ही पीठ लावलेली पाने अतिशय सावधपणे सोडावीत आणि दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी रंग व कुरकुरीतपणा येईपर्यंत मध्यम आचेवर तळून घ्यावीत.

Crispy Palak Bhaji Recipe

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Sakal

सॉस किंवा चहासोबत सर्व्हिंग

तळलेली भजी टिश्यू पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल निथळावे आणि पावसाळी वातावरणात गरमागरम भजी चहा, हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करावी.

Crispy Palak Bhaji Recipe

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Sakal

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Sakal

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