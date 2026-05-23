वर्षभर टिकेल! असा बनवा कच्च्या कैरीचा पारंपरिक आंबट-गोड 'मुरांबा'!

Aarti Badade
उन्हाळ्याच्या ऋतूत जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी कच्च्या कैरीपासून बनवलेला आंबट-गोड मुरांबा हा एक सर्वोत्तम आणि लोकप्रिय पारंपरिक पदार्थ आहे.
हा चविष्ट मुरांबा बनवण्यासाठी फार वेळ लागत नाही आणि मुख्य म्हणजे तुम्ही एकदाच बनवून हा पदार्थ हवाबंद बरणीत वर्षभर सुरक्षित साठवू शकता.
यासाठी ४-५ मध्यम आकाराच्या कडक कैऱ्या, २ कप साखर, १ चमचा वेलची पावडर, थोडे केशर (ऐच्छिक) आणि १ चमचा लिंबाचा रस घ्या.
सर्वप्रथम हिरव्या कैऱ्या चांगल्या धुवून आणि सोलून घ्या, त्यानंतर त्यांच्या बिया वेगळ्या करून तुकडे एका स्वच्छ कापडाने पुसून कोरडे करा.
एका मोठ्या भांड्यात पाणी उकळवून त्यात कैरीचे तुकडे ५ ते ७ मिनिटे शिजवून घ्या, जेणेकरून ते हलके मऊ होतील पण जास्त विरघळणार नाहीत.
आता एका पॅनमध्ये २ कप पाणी आणि साखर एकत्र करून गॅसवर ठेवा आणि साखर विरघळून पाक चांगला घट्ट होईपर्यंत मध्यम आचेवर शिजवून घ्या.
या तयार पाकात कैरीचे तुकडे, वेलची पावडर व केशर घाला आणि कैरीचे तुकडे थोडे पारदर्शक दिसेपर्यंत मिश्रण चांगले शिजवून घ्या.
शेवटी गॅस बंद करण्यापूर्वी त्यात लिंबाचा रस मिक्स करा, मुरांबा पूर्णपणे थंड होऊ द्या आणि नंतर तो काचेच्या हवाबंद बरणीत भरून ठेवा.
