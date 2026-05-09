केसातला कोंडा होईल गायब! फक्त 15 मिनिटांत बनवा 'हा' शॅम्पू

Aarti Badade
उन्हाळ्यात घाम आणि उष्णतेमुळे केसांमध्ये कोंडा आणि स्कॅल्पला खाज सुटण्याची समस्या अनेकांना सतावत असते.
Homemade Neem Shampoo
Sakal
बाहेरील केमिकलयुक्त शॅम्पू वापरण्याऐवजी, घरीच कडुलिंबाच्या पानांपासून बनवलेला हर्बल शॅम्पू केसांच्या आरोग्यासाठी उत्तम ठरतो.
यासाठी तुम्हाला १ मूठभर ताजी कडुलिंबाची पाने, २ कप पाणी, २-३ चमचे सौम्य लिक्विड साबण आणि थोडे कोरफडीचा गर लागेल.
कडुलिंबाची पाने पाण्यात टाकून ते पाणी निम्मे होईपर्यंत उकळा. थंड झाल्यावर गाळून त्यात लिक्विड साबण आणि कोरफडीचा गर नीट मिक्स करा.
हा नैसर्गिक शॅम्पू ओल्या केसांवर आणि स्कॅल्पवर लावून हळुवार मालिश करा. २-३ मिनिटांनंतर स्वच्छ पाण्याने केस धुवून टाका.
ज्यांना कोंडा, खाज सुटणारी किंवा तेलकट स्कॅल्पचा त्रास आहे, तसेच ज्यांची त्वचा संवेदनशील आहे, त्यांच्यासाठी हा शॅम्पू अतिशय उत्तम आहे.
या शॅम्पूमध्ये कोणतेही प्रिजर्व्हेटिव्ह नसल्यामुळे तो जास्त काळ ठेवू नका. वापरण्यापूर्वी नेहमी पॅच टेस्ट करा.
