दिवाळी फराळ! तोंडात विरघळणाऱ्या बेसन लाडूची परफेक्ट रेसिपी

Aarti Badade
दिवाळीच्या फराळात बेसन लाडू हा एक महत्त्वाचा आणि आवडता पदार्थ आहे. या खुसखुशीत लाडवांची सोपी रेसिपी पाहूया.
४ कप बेसन पीठ, २ कप पिठीसाखर, १ कप साजूक तूप, ऐच्छिक: वेलची पूड, पिस्ता, बदाम.
जाड बुडाच्या कढईत तूप गरम करा आणि त्यात बेसन पीठ घाला.मंद ते मध्यम आचेवर सतत ढवळत बेसन खमंग वास येईपर्यंत आणि सोनेरी होईपर्यंत भाजा.
बेसन भाजले की गॅस बंद करा. टीप- मिश्रण खूप गरम असताना साखर घालू नका, नाहीतर लाडू चिकट होतील.
मिश्रण कोमट असताना त्यात पिठीसाखर आणि वेलची पूड घाला.सर्व साहित्य हाताने व्यवस्थित एकत्र मिसळून घ्या.
मिश्रण कोमट असतानाच लगेच तुमच्या आवडीनुसार गोल लाडू वळवा.तुम्ही लाडवांवर पिस्ता किंवा बदाम लावून सजवू शकता.
लाडू पूर्णपणे थंड झाल्यावरच ते हवाबंद डब्यात ठेवा. यामुळे ते जास्त दिवस खमंग आणि बरोबर शेपमध्ये राहतील.
