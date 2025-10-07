दिवाळी फराळ! तोंडात विरघळणाऱ्या बेसन लाडूची परफेक्ट रेसिपी

Aarti Badade

बेसन लाडू: दिवाळीचा खास फराळ

दिवाळीच्या फराळात बेसन लाडू हा एक महत्त्वाचा आणि आवडता पदार्थ आहे. या खुसखुशीत लाडवांची सोपी रेसिपी पाहूया.

Besan Ladoo

|

Sakal

लागणारे साहित्य (Ingredients)

४ कप बेसन पीठ, २ कप पिठीसाखर, १ कप साजूक तूप, ऐच्छिक: वेलची पूड, पिस्ता, बदाम.

Besan Ladoo

|

Sakal

बेसन भाजून घ्या

जाड बुडाच्या कढईत तूप गरम करा आणि त्यात बेसन पीठ घाला.मंद ते मध्यम आचेवर सतत ढवळत बेसन खमंग वास येईपर्यंत आणि सोनेरी होईपर्यंत भाजा.

Besan Ladoo

|

Sakal

मिश्रण थंड करा

बेसन भाजले की गॅस बंद करा. टीप- मिश्रण खूप गरम असताना साखर घालू नका, नाहीतर लाडू चिकट होतील.

Besan Ladoo

|

Sakal

पिठीसाखर मिसळा

मिश्रण कोमट असताना त्यात पिठीसाखर आणि वेलची पूड घाला.सर्व साहित्य हाताने व्यवस्थित एकत्र मिसळून घ्या.

Besan Ladoo

|

Sakal

लाडू वळवा

मिश्रण कोमट असतानाच लगेच तुमच्या आवडीनुसार गोल लाडू वळवा.तुम्ही लाडवांवर पिस्ता किंवा बदाम लावून सजवू शकता.

Besan Ladoo

|

Sakal

लाडू टिकवून ठेवा

लाडू पूर्णपणे थंड झाल्यावरच ते हवाबंद डब्यात ठेवा. यामुळे ते जास्त दिवस खमंग आणि बरोबर शेपमध्ये राहतील.

Besan Ladoo

|

Sakal

