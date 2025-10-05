दिवाळी फराळ! खुसखुशीत गोड शंकरपाळीची परफेक्ट रेसिपी

Aarti Badade

गोड शंकरपाळी: एक लोकप्रिय पदार्थ

शंकरपाळी हा एक असा गोडाचा पदार्थ आहे, जो भारतभर आवडीने खाल्ला जातो. चला, त्याची सोपी आणि खुसखुशीत रेसिपी पाहूया.

लागणारे साहित्य

१ कप साखर,१ कप तेल,१/२ कप दूध, १/२ कप पाणी,४ कप मैदा,चिमूटभर मीठ

मिश्रण तयार करा

एका भांड्यात तेल, साखर, दूध आणि पाणी एकत्र करून गॅसवर गरम करा. साखर पूर्णपणे विरघळल्यावर गॅस बंद करा आणि मिश्रण थंड होऊ द्या.

पीठ मळून घ्या

थंड झालेल्या मिश्रणात मैदा आणि मीठ घालून घट्ट पीठ मळून घ्या. हे पीठ अर्धा ते एक तास बाजूला ठेवा.

शंकरपाळी लाटून घ्या

आता पिठाचा मोठा गोळा घेऊन जाडसर पोळी लाटा. सुरीच्या साहाय्याने शंकरपाळीला चौकोनी किंवा आवडीनुसार आकार द्या.

शंकरपाळी तळा

कढईत तेल गरम करा आणि त्यात शंकरपाळी तळा. सुरुवातीला मोठ्या आचेवर आणि नंतर मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.

शंकरपाळी तयार

शंकरपाळी गुलाबी रंगावर आल्यावर लगेच काढून घ्या. थंड झाल्यावर ती आणखी कुरकुरीत होईल.

