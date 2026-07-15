उरलेल्या भाताचं काय करावं कळत नाहीय? मग ही रेसिपी ट्राय करा

Apurva Kulkarni
रात्रीचा किंवा शिळा भात उरला असेल तर त्याचं काय करावं कळत नाही. पंरतु अशा पद्धतीनं फोडणीचा भात नक्की ट्राय करा.
MAHARASHTRIAN RECIPE
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सुरुवातीला कढईत तेल आणि बटर गरम करा. त्यात जिरे-मोहरी टाकून तडतडू द्या.
INDIAN RICE RECIPE
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त्यात ठेचलेला लसून, कांदा, कढीपत्ता, हिरवी मरची घालून परतून घ्या.
QUICK BREAKFAST RECIPE,
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त्यानंतर बटाटा घालून मऊ होईपर्यंत २-३ मिनिटे झाकण ठेवून वाफ द्या.
SPICY RICE RECIPE
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त्यांतर भात टाकून वेवस्थित मिक्स करून घ्या. नंतर मीठ टाकून एक वाफ द्या.
TADKA RICE
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वाफ निघाल्यास चिरलेली कोथिंबीर लिंबाचा रस घालून २ मिनिटं परतून घ्या.
LEFTOVER FOOD RECIPE
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लसणाच्या खमंग चवीमुळे हा फोडणीचा भात अधिकच चविष्ट लागतो.
GARLIC RICE RECIPE,
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RAW GARLIC BENEFITS FOR MEN
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