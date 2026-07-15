उरलेल्या भाताचं काय करावं कळत नाहीय? मग ही रेसिपी ट्राय करा

Apurva Kulkarni

उरलेला भात

रात्रीचा किंवा शिळा भात उरला असेल तर त्याचं काय करावं कळत नाही. पंरतु अशा पद्धतीनं फोडणीचा भात नक्की ट्राय करा.

MAHARASHTRIAN RECIPE

|

esakal

रेसिपी

सुरुवातीला कढईत तेल आणि बटर गरम करा. त्यात जिरे-मोहरी टाकून तडतडू द्या.

INDIAN RICE RECIPE

|

esakal

लसून, कांदा

त्यात ठेचलेला लसून, कांदा, कढीपत्ता, हिरवी मरची घालून परतून घ्या.

QUICK BREAKFAST RECIPE,

|

esakal

बटाटा घाला

त्यानंतर बटाटा घालून मऊ होईपर्यंत २-३ मिनिटे झाकण ठेवून वाफ द्या.

SPICY RICE RECIPE

|

esakal

वाफ येऊ द्या

त्यांतर भात टाकून वेवस्थित मिक्स करून घ्या. नंतर मीठ टाकून एक वाफ द्या.

TADKA RICE

|

esakal

लिंबाचा रस

वाफ निघाल्यास चिरलेली कोथिंबीर लिंबाचा रस घालून २ मिनिटं परतून घ्या.

LEFTOVER FOOD RECIPE

|

esakal

फोडणीचा भात

लसणाच्या खमंग चवीमुळे हा फोडणीचा भात अधिकच चविष्ट लागतो.

GARLIC RICE RECIPE,

|

esakal

विवाहित पुरुषांनी रोज लसूण का खावा? जाणून घ्या 6 जबरदस्त फायदे

RAW GARLIC BENEFITS FOR MEN

|

esakal

हे ही पहा...