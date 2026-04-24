घराच्या घरी बनवा प्रोटीनयुक्त 'हनी गार्लिक चिकन'

Apurva Kulkarni
विकेंडला काय बनवायचं असा प्रश्न प्रत्येक गृहिणीला पडतो. परंतु यावेळी तब्येतीची काळजी घेत प्रोटीगयुक्त हनी गार्लिक चिकन नक्की ट्राय करा.
Protein-Rich Honey Garlic Chicken
esakal
या रेसिपीसाठी तुम्हाला बोनलेस चिकन, लसूण, कांद्याची पूड, मीठ आणि काळी मिरी लागेल. सोया सॉस, थोडे व्हिनेगर, लसूण पेस्ट, मध आणि चिली फ्लेक्स सुद्धा लागू शकतात.
सुरुवातीला लसून कांद्याची पूड, मीठ, काळीमिरी, लसून पेस्ट आणि चली फ्लेक्स,सगळं मिक्स करुन घ्या. त्यानंतर ते मिश्रण चिकनला लावा.
त्यानंतर एका पॅनमध्ये थोडे तेल घालून मंद आचेवर ४ मिनिटं तळा. यामुळे चिकन कुरकुरीत होतं.(तुम्ही थोड्या तेळात शालो फ्राय पण करु शकता)
चिकन तळल्यावर गॅस बारीक करुन त्या पॅनमध्ये सॉस घाला. मंद आचेवर चिकन ५ मिनिटं शिजू द्या.
सॉस घट्ट होऊन चिकनला चिटकलं की, समजेल ते तयार झालं आहे. त्यावर नंतर तुम्ही थोडं मध सुद्धा टाकू शकतात.
त्यावर तीळ आणि चिरलेला कांदा, मध लावा. तुम्ही भारासोबत किंवा स्टार्टर म्हणून हे घाऊ शकतात.
