सकाळी की रात्री दूध कधी प्यावं?

Apurva Kulkarni

सूपरफूड

दूध हे आरोग्यासाठी सुपरफूड मानलं जातं. दुधामध्ये कॅल्शियम, प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात.

BEST TIME TO DRINK MILK

दूध

तसंच हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी तसंच स्नायू आणि शरीर सक्रीय करण्यासाठी दूध नेहमीच मदत करत असतं.

मन तीक्ष्ण

दूधामुळे मेंदूचं कार्य सुधारतं तसंच इम्यनिटी सुद्धा वाढते. मन तीक्ष्ण होतं.

पचनक्रिया

जर तुम्ही सकाळी दूध पिलात तर पचनक्रिया सुधारते, वजन वाढवायचं असल्यास उपयुक्त ठरतं. हाडे सुद्धा मजबूत होतात.

गॅस

परंतु तुम्ही सकाळी दूध पिलात तर लॅक्टोज असहिष्णुतेमुळे पोटदुखी, गॅस, अतिसार याचा त्रास होतो. रिकाम्या पोटी दूध पिल्यास जळजळ होते.

रिकाम्या पोटी नको

सकाळी दूध प्यायचं असेल तर नाश्ता करुन दूध प्या. रिकाम्या पोटी दूध पिऊ नये.

शांत झोप

जर तुम्ही रात्र दूध पित असाल तर दुधामुळे तुमची झोप सुधारते. तसंच हळद मिसळून प्यायल्यास शरीराला फायदा होतो.

