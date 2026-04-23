सकाळी की रात्री दूध कधी प्यावं?

Apurva Kulkarni
दूध हे आरोग्यासाठी सुपरफूड मानलं जातं. दुधामध्ये कॅल्शियम, प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात.
BEST TIME TO DRINK MILK
esakal
तसंच हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी तसंच स्नायू आणि शरीर सक्रीय करण्यासाठी दूध नेहमीच मदत करत असतं.
BEST TIME TO DRINK MILK
esakal
दूधामुळे मेंदूचं कार्य सुधारतं तसंच इम्यनिटी सुद्धा वाढते. मन तीक्ष्ण होतं.
BEST TIME TO DRINK MILK
esakal
जर तुम्ही सकाळी दूध पिलात तर पचनक्रिया सुधारते, वजन वाढवायचं असल्यास उपयुक्त ठरतं. हाडे सुद्धा मजबूत होतात.
BEST TIME TO DRINK MILK
esakal
परंतु तुम्ही सकाळी दूध पिलात तर लॅक्टोज असहिष्णुतेमुळे पोटदुखी, गॅस, अतिसार याचा त्रास होतो. रिकाम्या पोटी दूध पिल्यास जळजळ होते.
BEST TIME TO DRINK MILK
esakal
सकाळी दूध प्यायचं असेल तर नाश्ता करुन दूध प्या. रिकाम्या पोटी दूध पिऊ नये.
BEST TIME TO DRINK MILK
esakal
जर तुम्ही रात्र दूध पित असाल तर दुधामुळे तुमची झोप सुधारते. तसंच हळद मिसळून प्यायल्यास शरीराला फायदा होतो.
BEST TIME TO DRINK MILK
esakal