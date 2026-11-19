Aarti Badade
महागडे स्किनकेअर प्रॉडक्ट्स वापरण्याऐवजी तांदळाचे पीठ, दूध आणि मध वापरून घरच्या घरी साबण तयार करू शकता.
Rice Flour Soap
Sakal
१०० ग्रॅम साबण बेस, २ चमचे तांदळाचे पीठ, २ चमचे कच्चे दूध, १ चमचा मध आणि अर्धा चमचा खोबरेल किंवा बदामाचे तेल घ्या.
Rice Flour Soap
Sakal
एका वाटीत तांदळाचे पीठ आणि कच्चे दूध एकत्र करून गुठळ्या नसलेली गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.
Rice Flour Soap
Sakal
साबणाचा बेस लहान तुकड्यांमध्ये कापून गरम करून वितळवा आणि त्यात तांदळाच्या पिठाची पेस्ट, मध व तेल मिसळा.
Rice Flour Soap
Sakal
तयार मिश्रण सिलिकॉन मोल्डमध्ये ओतून साधारण १ ते २ तास सेट होण्यासाठी ठेवा आणि साबण घट्ट झाल्यावर बाहेर काढा.
Rice Flour Soap
Sakal
आंघोळ करताना किंवा चेहरा धुताना साबणाचा हलका फेस लावून त्वचा स्वच्छ धुवा आणि त्यानंतर मॉइश्चरायझर लावा.
Rice Flour Soap
Sakal
तांदळाच्या पिठाचा साबण त्वचा स्वच्छ आणि मऊ ठेवण्यास मदत करू शकतो, मात्र ग्लास स्किन किंवा डागविरहित त्वचेची हमी देत नाही, त्यामुळे आधी पॅच टेस्ट करा.
Rice Flour Soap
Sakal
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Sakal