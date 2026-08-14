काळवंडलेले ओठ दिसतील गुलाबी; घरच्या घरी बनवा गुलाबाचा लिप बाम

Aarti Badade

काळे ओठ

ओठांचा कोरडेपणा आणि काळेपणा कमी करण्यासाठी गुलाबाच्या पाकळ्या, खोबरेल तेल, मध आणि व्हिटॅमिन-ईपासून घरच्या घरी लिप बाम बनवू शकता.

Rose Lip Balm

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Sakal

लागणारे साहित्य

१ वाटी गुलाबाच्या पाकळ्या, २ चमचे खोबरेल किंवा बदामाचे तेल, अर्धा चमचा मध आणि १ व्हिटॅमिन-ई कॅप्सूल घ्या.

Rose Lip Balm

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Sakal

गुलाबाच्या पाकळ्या तयार करा

गुलाबाच्या पाकळ्या स्वच्छ पाण्याने धुऊन पूर्णपणे कोरड्या करा, जेणेकरून मिश्रणात पाणी राहणार नाही.

Rose Lip Balm

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Sakal

तेलात पाकळ्या गरम करा

खोबरेल किंवा बदामाचे तेल आणि गुलाबाच्या पाकळ्या मंद आचेवर किंवा डबल बॉयलर पद्धतीने हलके गरम करा.

Rose Lip Balm

|

Sakal

गुलाबाचा अर्क गाळा

तेलाला गुलाबाचा रंग व सुगंध आल्यानंतर गॅस बंद करा आणि मिश्रण बारीक गाळणीने गाळून घ्या.

Rose Lip Balm

|

Sakal

मध आणि व्हिटॅमिन-ई मिसळा

गाळलेल्या तेलात अर्धा चमचा मध आणि व्हिटॅमिन-ई कॅप्सूलमधील तेल घालून सर्व साहित्य नीट एकत्र करा.

Rose Lip Balm

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Sakal

लिप बाम तयार!

तयार मिश्रण छोट्या स्वच्छ हवाबंद डबीत भरून काही वेळ फ्रीजमध्ये ठेवा, त्यामुळे बामाला घट्टपणा येईल.

Rose Lip Balm

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Sakal

वापरताना ही काळजी घ्या

हा उपाय ओठांना मॉइश्चरायझ करण्यास मदत करू शकतो; मात्र ओठांचा काळेपणा कायम राहिल्यास किंवा वाढत असल्यास त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Rose Lip Balm

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Sakal

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Sakal

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