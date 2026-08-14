काळवंडलेले ओठ दिसतील गुलाबी; घरच्या घरी बनवा गुलाबाचा लिप बाम

Aarti Badade
ओठांचा कोरडेपणा आणि काळेपणा कमी करण्यासाठी गुलाबाच्या पाकळ्या, खोबरेल तेल, मध आणि व्हिटॅमिन-ईपासून घरच्या घरी लिप बाम बनवू शकता.
Rose Lip Balm
Sakal
१ वाटी गुलाबाच्या पाकळ्या, २ चमचे खोबरेल किंवा बदामाचे तेल, अर्धा चमचा मध आणि १ व्हिटॅमिन-ई कॅप्सूल घ्या.
Rose Lip Balm
Sakal
गुलाबाच्या पाकळ्या स्वच्छ पाण्याने धुऊन पूर्णपणे कोरड्या करा, जेणेकरून मिश्रणात पाणी राहणार नाही.
Rose Lip Balm
Sakal
खोबरेल किंवा बदामाचे तेल आणि गुलाबाच्या पाकळ्या मंद आचेवर किंवा डबल बॉयलर पद्धतीने हलके गरम करा.
Rose Lip Balm
Sakal
तेलाला गुलाबाचा रंग व सुगंध आल्यानंतर गॅस बंद करा आणि मिश्रण बारीक गाळणीने गाळून घ्या.
Rose Lip Balm
Sakal
गाळलेल्या तेलात अर्धा चमचा मध आणि व्हिटॅमिन-ई कॅप्सूलमधील तेल घालून सर्व साहित्य नीट एकत्र करा.
Rose Lip Balm
Sakal
तयार मिश्रण छोट्या स्वच्छ हवाबंद डबीत भरून काही वेळ फ्रीजमध्ये ठेवा, त्यामुळे बामाला घट्टपणा येईल.
Rose Lip Balm
Sakal
हा उपाय ओठांना मॉइश्चरायझ करण्यास मदत करू शकतो; मात्र ओठांचा काळेपणा कायम राहिल्यास किंवा वाढत असल्यास त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Rose Lip Balm
Sakal
cholesterol friendly drinks
Sakal