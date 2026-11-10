मुलांच्या आवडीची श्रीखंडाची गोळी बनवा घरीच

Pranali Kodre
अनेकांनी लहानपणी श्रीखंडाची गोळी खाल्ली असेल. गोड-आंबट चव असणारी ही गोळी घरीही बनवू शकतो.
Homemade Shrikhand Goli
Sakal
अर्धा किलो दही, तूप,१०० ग्रॅम साखर, १७५ ग्रॅम पिठीसाखर, एक चमचा वेलची पुड, खाण्याचा केशरी रंग
Homemade Shrikhand Goli
Sakal
दही पातळ कापड्यात घेऊन ते कापड घट्ट बांधून रात्रभर ठेवा म्हणजे दह्यापासून चक्का तयार होईल.
Homemade Shrikhand Goli
Sakal
त्यानंतर एका पातेल्यात हा चक्का आणि साखर खालून शिजायला ठेवत ते ढवळत राहा.
Homemade Shrikhand Goli
Sakal
साधारण १०-१५ मिनिटांनी साखर विरघळल्यानंतर त्याल वेलची पुड आणि केशरी रंग घाला. हे मिश्रण पूर्ण एकजीव होईपर्यंत शिजवा.
Homemade Shrikhand Goli
Sakal
हे मिश्रण खोलगट भांड्यात काढून घेतल्यानंतर त्यात थोडीथोडी पिठीसाखर घाला, ज्यामुळे गोळा थोडा कोरडा होईल.
Homemade Shrikhand Goli
Sakal
त्यानंतर एका ताटाला तूप लावून त्यावर हे मिश्रण पातळ थापा आणि छोटे गोल आकार किंवा आवडीचे आकार पाडा. झाल्या श्रीखंड्याच्या गोळ्या तयार
Homemade Shrikhand Goli
Sakal
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Sakal