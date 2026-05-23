घट्ट दही लावायचय? पाहा विरजनाची एकदम सोपी नवीन पद्धत

Saisimran Ghashi
आज आम्ही तुम्हाला घट्ट मलाईदार दही लावायची नवी आणि अनोखी पद्धत सांगणार आहे
नेहमी म्हशीचे किंवा फुल क्रीम दूध चांगले उकळून घ्यावे.
दही लावण्यासाठी चिनी मातीचे किंवा मातीचे भांडे सर्वोत्तम ठरते.
भांड्याच्या कडांना आणि तळाशी विरजन (दही) चमच्याने व्यवस्थित लावून घ्या.
दुधात विरजनासोबत देठ असलेली हिरवी मिरची टाकल्यास दही घट्ट होते.
दुधाचे भांडे गरम कपड्याने किंवा टॉवेलने गुंडाळून उबदार जागी ठेवा.
दही सेट होत असताना भांड्याला अजिबात हलवू नका.
दही व्यवस्थित विरजल्यावर २ तास फ्रिजमध्ये ठेवल्याने ते छान घट्ट होते.
