घट्ट दही लावायचय? पाहा विरजनाची एकदम सोपी नवीन पद्धत

घट्ट मलाईदार दही

आज आम्ही तुम्हाला घट्ट मलाईदार दही लावायची नवी आणि अनोखी पद्धत सांगणार आहे

दूध उकळणे

नेहमी म्हशीचे किंवा फुल क्रीम दूध चांगले उकळून घ्यावे.

नवीन भांडे

दही लावण्यासाठी चिनी मातीचे किंवा मातीचे भांडे सर्वोत्तम ठरते.

विरजणाची पद्धत

भांड्याच्या कडांना आणि तळाशी विरजन (दही) चमच्याने व्यवस्थित लावून घ्या.

मिरचीचा वापर

दुधात विरजनासोबत देठ असलेली हिरवी मिरची टाकल्यास दही घट्ट होते.

व्यवस्थित झाकणे

दुधाचे भांडे गरम कपड्याने किंवा टॉवेलने गुंडाळून उबदार जागी ठेवा.

शांत ठेवणे

दही सेट होत असताना भांड्याला अजिबात हलवू नका.

फ्रिजमध्ये ठेवणे

दही व्यवस्थित विरजल्यावर २ तास फ्रिजमध्ये ठेवल्याने ते छान घट्ट होते.

