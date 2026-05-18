कोणत्या धर्माचे लोक आहेत सर्वांत जास्त शिकलेले? जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

Saisimran Ghashi

सर्वांत साक्षर समाज

जागतिक स्तरावरच्या शैक्षणिक अहवालानुसार जगातील विविध धार्मिक समुदायांच्या साक्षरतेबाबत आणि उच्च शिक्षणाबाबत आकडेवारी जाहीर झाली आहे.

Global Education Report 2025

अव्वल स्थानी ज्यू धर्म

ज्यू धर्माचे लोक जगभरात सर्वांत जास्त शिकलेले असून, ते सरासरी १३.४ वर्षांचे शालेय शिक्षण पूर्ण करतात

ख्रिश्चन धर्माचे स्थान

शिक्षण आणि साक्षरतेच्या जागतिक क्रमवारीत ख्रिश्चन धर्म दुसऱ्या स्थानावर असून त्यांचा साक्षरता दर अतिशय उत्तम आहे

बौद्ध धर्माची कामगिरी

जगातील सर्वाधिक सुशिक्षित टॉप ५ धर्मांच्या यादीत बौद्ध धर्मीय लोक तिसऱ्या क्रमांकावर असून उच्च शिक्षणात त्यांचे प्रमाण मोठे आहे

इतर धर्मांचे प्रमाण

या जागतिक यादीमध्ये उर्वरित प्रमुख धार्मिक गट आणि अनिवासी समुदाय चौथ्या क्रमांकावर शैक्षणिक प्रगती दाखवत आहेत

हिंदू धर्मीयांची स्थिती

जागतिक सरासरीत हिंदू धर्म पाचव्या स्थानावर असला, तरी अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांत हिंदू धर्मीय हे सर्वांत जास्त उच्चशिक्षित (७०% पदवीधर) आहेत

मुस्लिम

जागतिक आकडेवारीनुसार, सर्वसाधारणपणे मुस्लिम लोकसंख्येचे औपचारिक शिक्षण इतर काही प्रमुख धर्मांच्या तुलनेत कमी राहिले आहे. मात्र तरुण पिढीच्या बाबतीत हे चित्र वेगाने बदलत आहे

भारतामधील चित्र

जागतिक अहवालाव्यतिरिक्त भारतीय जनगणनेचा विचार केल्यास, भारतात जैन धर्म हा ९४.८८% साक्षरतेसह देशात सर्वांत पुढे आहे

