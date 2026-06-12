टवटवीत अन् चमकदार त्वचेसाठी घरच्या घरी बनवा स्वस्तात मस्त व्हिटॅमिन C सीरम!

Aarti Badade
घरच्या घरी सीरम बनवण्यासाठी अर्धा चमचा व्हिटॅमिन सी पावडर (किंवा १ गोळी), २ चमचे गुलाबपाणी, १ चमचा कोरफडाचा गर आणि १ चमचा ग्लिसरीन घ्यावे.
Vitamin C Serum at Home
Sakal
सर्वप्रथम एका स्वच्छ बाऊलमध्ये गुलाबपाणी आणि व्हिटॅमिन सी पावडर एकत्र करून ती पूर्णपणे विरघळू द्यावी.
Vitamin C Serum at Home
Sakal
पावडर विरघळल्यावर त्यात कोरफडाचा गर व ग्लिसरीन (किंवा व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल) टाकून सर्व मिश्रण गुठळ्या न होता व्यवस्थित एकजीव करावे.
Vitamin C Serum at Home
Sakal
तयार झालेले सीरम एका गडद रंगाच्या काचेच्या हवाबंद ड्रॉपर बाटलीत भरून फ्रीजमध्ये साठवून ठेवावे.
Vitamin C Serum at Home
Sakal
रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा फेसवॉशने स्वच्छ धुवावा आणि या सीरमचे फक्त २ ते ३ थेंब चेहरा व मानेवर हलक्या हाताने लावावेत.
Vitamin C Serum at Home
Sakal
हे घरगुती सीरम फ्रीजमध्ये ठेवून जास्तीत जास्त १० ते १२ दिवसच वापरावे आणि त्यानंतर पुन्हा नवीन ताजे सीरम बनवावे.
Vitamin C Serum at Home
Sakal
प्रकाशाच्या संपर्कात आल्यास व्हिटॅमिन सी खराब होते; जर सीरमचा रंग गडद नारंगी किंवा तपकिरी झाला तर ते वापरणे त्वरित बंद करावे.
Vitamin C Serum at Home
Sakal
व्हिटॅमिन सी सीरम वापरल्यामुळे त्वचा संवेदनशील होते, त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सकाळी घराबाहेर पडताना चेहऱ्याला सनस्क्रीन लावणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Vitamin C Serum at Home
Sakal
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Sakal