पुरळ, डाग, पिग्मेंटेशन गायब! घरच्या घरी बनवा सुपर-पॉवरफुल व्हिटॅमिन-C सीरम

Apurva Kulkarni
व्हिटॅमिन-C स्किनसाठी खुप फायदेशीर असतो. चेहऱ्याला उजळ बनवण्यासाठी तसंच नॅचरल ग्लो वाढवण्यासाठी मदत करतो.
Homemade Vitamin-C Serum
esakal
घराच्या घरी बनणाऱ्या व्हिटॅमिन-C सीरम पुर्णपणे नॅचरल गोष्टीपासून बनवली जाते.
esakal
सीरम बनवण्यासाठी लिंबाचा रस आणि कोरफडीचा गर वापरला जातो. यामुळे चेहरा फ्रेश राहतो.
esakal
एका वाटीत एक चमचा कोरफडीचा गर त्यात काही थेंब लिंबाचा रस घाला. थोडा गुलाब जल सुद्धा मिक्स करा.
esakal
रात्री चेहरा स्वच्छ धुवून तयार केलेला सीरम लावून मजास केल्यास चेहऱ्याला ग्लो आणण्यास मदत होते.
esakal
व्हिटॅमिन-C सीरम डल स्किनला ब्राइट बनवण्यासाठी मदत करतो. तसंच या सीरममुळे चेहऱ्याचा ग्लो वाढतो.
esakal
या सीरममुळे डार्क स्पॉट तसंच पिगमेंटेशन कमी होण्यास मदत होते.
esakal
