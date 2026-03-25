Watermelon health benefits : उन्हाळ्यात आंब्यापेक्षाही कलिंगड उपयुक्त रोज खाऊन तर बघाच

Sandeep Shirguppe
उन्हाळ्यात आढळणारे कलिंगड हे अनेक पौष्टिकतेने समृद्ध एक चवदार आणि आरोग्यदायी फळ आहे.
Watermelon health benefits
esakal
शरीरात पाण्याची कमतरता भासत नाही. आंब्यापेक्षाही कलिंगड आवडीने खाणारे अनेक लोक आहेत.
उन्हाळ्यात शरीराला थंड आणि हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी कलिंगड हे खूप चांगले फळ मानले जाते.
पोटॅशियम, राइबोफ्लेविन, लोह, कॅल्शियम, झिंक, फायबर, नियासिन यासारखे घटक यात असतात.
लोह, अ, ब, क ही जीवनसत्त्वे आणि लाइकोपिन असे अनेक प्रकारचे हे सुद्धा पोषक घटक असतात.
कलिंगडमध्ये भरपूर पाणी असते आणि त्यामुळे ते शरीराला कधीही पाण्याची कमतरता भासू देत नाही.
टरबूजमध्ये क जीवनसत्त्व आढळते; जे मजबूत प्रतिकारशक्तीसाठी खूप महत्त्वाचे आहे.
अ जीवनसत्त्वदेखील आढळते; जे रोगप्रतिकार शक्ती नियंत्रित करते.
