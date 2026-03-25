Watermelon health benefits : उन्हाळ्यात आंब्यापेक्षाही कलिंगड उपयुक्त रोज खाऊन तर बघाच

Sandeep Shirguppe

कलिंगड

उन्हाळ्यात आढळणारे कलिंगड हे अनेक पौष्टिकतेने समृद्ध एक चवदार आणि आरोग्यदायी फळ आहे.

Watermelon health benefits

पाण्याची कमी भरून काढते

शरीरात पाण्याची कमतरता भासत नाही. आंब्यापेक्षाही कलिंगड आवडीने खाणारे अनेक लोक आहेत.

Watermelon health benefits

शरीर थंड

उन्हाळ्यात शरीराला थंड आणि हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी कलिंगड हे खूप चांगले फळ मानले जाते.

Watermelon health benefits

भरपूर फायबर

पोटॅशियम, राइबोफ्लेविन, लोह, कॅल्शियम, झिंक, फायबर, नियासिन यासारखे घटक यात असतात.

Watermelon health benefits

लोहाचे प्रमाण भरपूर

लोह, अ, ब, क ही जीवनसत्त्वे आणि लाइकोपिन असे अनेक प्रकारचे हे सुद्धा पोषक घटक असतात.

Watermelon health benefits

पाणी भरपूर

कलिंगडमध्ये भरपूर पाणी असते आणि त्यामुळे ते शरीराला कधीही पाण्याची कमतरता भासू देत नाही.

Watermelon health benefits

क जीवनसत्व

टरबूजमध्ये क जीवनसत्त्व आढळते; जे मजबूत प्रतिकारशक्तीसाठी खूप महत्त्वाचे आहे.

Watermelon health benefits

अ जीवनसत्व

अ जीवनसत्त्वदेखील आढळते; जे रोगप्रतिकार शक्ती नियंत्रित करते.

Watermelon health benefits

