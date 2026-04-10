महागडा परफ्यूमही टिकत नाही? 7 सोप्या टिप्समध्ये मिळवा लॉन्ग-लास्टिंग सुगंध

Aarti Badade

सुगंध टिकवण्यासाठी पहिली पायरी

परफ्यूम लावण्यापूर्वी तुमची त्वचा 'मॉइश्चराइज' करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सुगंध हा कोरड्या त्वचेपेक्षा ओलसर त्वचेवर अधिक काळ टिकतो.

'पल्स पॉइंट्स'वर करा स्प्रे

मनगट, मान, कानामागे आणि कोपराच्या आतील भागावर परफ्यूम लावा. शरीरातील हे 'पल्स पॉइंट्स' नैसर्गिक उष्णता निर्माण करतात, ज्यामुळे सुगंध दिवसभर दरवळतो.

कपड्यांवर हलकी फवारणी

केवळ त्वचेवरच नाही, तर कपड्यांवरही हलका स्प्रे करा. कापड त्वचेपेक्षा अधिक वेळ सुगंध धरून ठेवते, ज्यामुळे तुम्ही दिवसभर फ्रेश राहता.

केसांसाठी खास युक्ती

केसांवर थेट स्प्रे करण्याऐवजी, कंगव्यावर थोडा परफ्यूम फवारून तो केसांतून फिरवा. यामुळे केसांना इजा न होता सुगंध सौम्य आणि दीर्घकाळ टिकतो.

परफ्यूम लावण्याची योग्य वेळ

अंघोळीनंतर लगेच जेव्हा त्वचा स्वच्छ आणि थोडी ओलसर असते, तेव्हा परफ्यूम लावल्यास तो त्वचेवर अधिक चांगल्या प्रकारे सेट होतो.

परफ्यूमची साठवणूक महत्त्वाची

तुमचा परफ्यूम उष्णता, आर्द्रता आणि थेट सूर्यप्रकाशापासून दूर, थंड व कोरड्या ठिकाणी ठेवा. यामुळे सुगंधाची मूळ रचना बदलत नाही.

सुगंध नसलेले लोशन वापरा

परफ्यूमचा सुगंध अधिक प्रभावी होण्यासाठी सुगंध नसलेले (Unscented) लोशन किंवा बॉडी ऑइल वापरा. यामुळे परफ्यूमचा मूळ वास अधिक ठळकपणे जाणवतो.

दृष्टी जाण्याआधी डोळे देतात 'हे' संकेत!

Eye health symptoms

|

Sakal

येथे क्लिक करा