फ्रीमध्ये आधार कार्डला पॅनकार्ड लिंक करा एका क्लिकवर..अन् अगोदरच लिंक असेल तर स्टेटस 'इथे' करा चेक

आधार कार्डला पॅनकार्ड लिंक करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर आहे. हे न केल्यास तुमचे मोठे नुकसान होऊ शकते. घरबसल्या तुम्ही ही प्रोसेस करू शकता
Why Linking PAN with Aadhaar is Mandatory
आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर (https://www.incometax.gov.in) जा
PANCARD -Aadhaar link website
होमपेजवर 'Quick Links' विभागात 'Link Aadhaar' वर क्लिक करा
Step-by-Step Guide to Link PAN and Aadhaar Online
तुमचा पॅन नंबर आणि १२ अंकी आधार नंबर प्रविष्ट करून 'Validate' वर क्लिक करा
How to Pay the Rs 1000 Penalty if Required adhar pan link
जर तुमचे कार्ड आधीच लिंक नसेल, तर तुम्हाला १००० रुपये दंड (Penalty) भरावा लागेल. हे पेमेंट 'e-Pay Tax' द्वारे करा
PAN-Aadhaar Linking penalty
पेमेंट यशस्वी झाल्यानंतर, आधारनुसार तुमचे नाव आणि मोबाईल नंबर भरा. तुमच्या मोबाईलवर आलेला OTP टाकून 'Validate' करा
PAN-Aadhaar Link status check
शेवटी 'Link Aadhaar' बटणावर क्लिक करा. पुढील काही दिवसांत तुमचे स्टेटस अपडेट होईल
PAN-Aadhaar Linking process
८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, अनिवासी भारतीय (NRI), आणि आसाम, मेघालय, जम्मू-काश्मीरमधील रहिवाशांना सध्या यातून सवलत आहे
Consequences of Not Linking PAN with Aadhaa
तुमचे पॅन आधीच लिंक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी वेबसाइटवरील 'Link Aadhaar Status' हा पर्याय वापरा
How to Check PAN-Aadhaar Link Status
