नारळ पाणी गोडच निघणार! विकत घेताना वापरा 'ही' सोपी ट्रिक!

Aarti Badade
मार्च महिन्यातच उन्हाचा कडाका वाढला असून, शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी रोज नारळ पाणी पिणे आरोग्यासाठी उत्तम मानले जाते.
ताजा नारळ ओळखण्यासाठी त्याचा रंग गडद हिरवा किंवा हलका पिवळसर असावा; खूप तपकिरी किंवा डाग असलेला नारळ जुना असू शकतो.
नारळ कानाजवळ नेऊन हलवल्यावर पाण्याचा आवाज स्पष्ट आला, तर समजून जा की त्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण भरपूर आहे.
नारळ उचलून पाहिल्यावर तो हाताला जड वाटत असेल, तर त्यात पाणी जास्त असते; खूप हलका वाटणारा नारळ आतून कोरडा असण्याची शक्यता असते.
नारळावर असलेल्या तीन खुणा (डोळे) मऊ किंवा थोडे ओलसर वाटत असतील, तर तो नारळ ताजा आणि पाण्यासाठी योग्य असतो.
शंकूच्या आकाराचे नारळ निवडणे फायदेशीर ठरते; अशा नारळांमध्ये मलई कमी आणि पाणी जास्त गोड निघते.
ज्या नारळाच्या सालीवर जास्त तडे, डाग किंवा कुजल्यासारखे भाग दिसत असतील, असा नारळ विकत घेणे टाळावे.
नारळ कापण्यापूर्वी विक्रेत्याकडून त्याच्या गोडव्याबद्दल खात्री करून घ्या, जेणेकरून तुमचे पैसे वाया जाणार नाहीत.
