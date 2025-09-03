कुर्ती निवडताना या गोष्टी ठेवा लक्षात, आणि दिसा स्टायलिश

Aarti Badade

कुर्तींची निवड

कुर्तींची निवड करताना लक्षात ठेवा! योग्य कुर्तीची निवड म्हणजे फक्त फॅशन नव्हे… ती आहे आत्मविश्वासाची ओळख!

कापडाचा प्रकार

उन्हाळ्यासाठी – कॉटन, लिनन. हिवाळ्यासाठी – चिकनकारी, वेलवेट हवामान व कापडाची गुणवत्ता महत्त्वाची!

फिटिंग

खूप अरुंद किंवा खूप ढिली कुर्ती टाळा,शरीरावर योग्य बसणारी कुर्ती निवडा,उंचीनुसार लांबी ठरवा

डिझाइन आणि प्रिंट

दैनंदिन वापरासाठी – साधी डिझाईन,सण-समारंभासाठी – एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क,शरीराच्या ठेवणीप्रमाणे डिझाइन निवडा

रंगनिवड

तुमच्या स्किन टोनशी जुळणारे रंग निवडा,सर्वांवर शोभणारे रंग : पांढरा, नेव्ही ब्लू, मॅरून,रंगामुळे आत्मविश्वास वाढतो

स्टायलिंग टिप्स

एकाच कुर्तीचे अनेक लूक लेगिंग्स,सलवार/चुडीदार,जिन्स,स्कर्ट स्टाईलमध्ये वैविध्य आणा!

योग्य कुर्ती, योग्य निवड!

तुमचा स्टाईल + आत्मविश्वास वाढवा आणि फॅशन स्टेटमेंट क्रिएट करा!

