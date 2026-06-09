तरुण वयात केस पांढरे होतायत? मग 'हा' एक उपाय करा

Aarti Badade
तज्ज्ञांच्या मते शरीरात मेलानिन नावाचे पिगमेंट कमी होऊ लागल्यास केसांचा नैसर्गिक काळा रंग कमी होऊन ते पांढरे होऊ लागतात.
Vitamin B12 Deficiency and Grey Hair
Sakal
बदलती जीवनशैली, मानसिक तणाव, धूम्रपान, प्रदूषण आणि केमिकल उत्पादनांचा अतिवापर यामुळे अकाली केस पांढरे होण्याचा वेग वाढतो.
Vitamin B12 Deficiency and Grey Hair
Sakal
हिरव्या भाज्या, अंडी, ड्रायफ्रुट्स, दूध आणि दही यांसारख्या प्रोटीनयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश केल्याने केसांचे आरोग्य सुधारते.
Vitamin B12 Deficiency and Grey Hair
Sakal
शरीरात विशेषतः व्हिटॅमिन B12, आयर्न (लोह) आणि झिंकची कमतरता असल्यास तरुण वयातच केस वेगाने पांढरे होऊ शकतात.
Vitamin B12 Deficiency and Grey Hair
Sakal
अत्याधिक तणावाचा थेट परिणाम केसांवर होत असल्याने मानसिक शांततेसाठी दररोज योग, मेडिटेशन आणि नियमित व्यायाम करावा.
Vitamin B12 Deficiency and Grey Hair
Sakal
केसांच्या मुळांना पोषण देण्यासाठी आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा नारळ तेल, बदाम तेल किंवा आवळ्याच्या तेलाने हलक्या हाताने मसाज करावा.
Vitamin B12 Deficiency and Grey Hair
Sakal
जास्त प्रमाणात हेअर कलर, स्ट्रेटनिंग किंवा केमिकलयुक्त शॅम्पू वापरण्याऐवजी शक्यतो नैसर्गिक आणि हर्बल उत्पादनांचा वापर करावा.
Vitamin B12 Deficiency and Grey Hair
Sakal
पुरेशी झोप, चांगला आहार आणि कमी ताणतणाव असलेली जीवनशैली अंगीकारल्यास पांढऱ्या केसांची समस्या मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात येते.
Vitamin B12 Deficiency and Grey Hair
Sakal
Alum or Fitkari Face Benefits for Under Eye circle
Sakal