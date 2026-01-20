सतत मोबाईल आणि लॅपटॉपमुळे होणाऱ्या टेक-नेक पासून वाचण्यासाठी सोपे उपाय

Anushka Tapshalkar

टेक-नेक म्हणजे काय?

मोबाइल, टॅब किंवा लॅपटॉप वापरताना मान पुढे वाकवून स्क्रीनकडे पाहणं दीर्घकाळ सवयीचं झालं, तर cervical spine वर ताण येऊन हीच पोस्चर ‘न्यू नॉर्मल’ बनते.

मोबाइलमुळे मान का दुखते?

मान पुढे झुकवल्याने मानेवर जास्त भार पडतो, स्नायू व पोस्चर बिघडतात. दीर्घकाळात यामुळे डिस्क व तंत्रिकांचे त्रास, डोकेदुखी आणि हातात झिणझिण्या होऊ शकतात.

प्रतिबंध हाच सर्वोत्तम उपाय

या समस्यांपासून वाचण्यासाठी काही प्रतिबंध घालणे हाच सर्वात प्रभावी आणि सुरक्षित उपाय आहे.

मोबाइल eye-level ला

फोन मांडीवर ठेवून खाली पाहणे टाळा. मान सरळ = स्नायूंना आराम.

२०-२०-२० नियम

प्रत्येक २० मिनिटांनी फोनपासून दूर पाहा, २० सेकंद डोळे रिलॅक्स करा, २० फूट लांब बघा.

स्ट्रेचिंग

दिवसातून दोन-तीन वेळा- नेक रोटेशन, शोल्डर रोल्स, चिन-टक्स, कॅट-कॅमल-सरळ, सुरक्षित आणि अत्यंत परिणामकारक.

स्क्रोलिंग वेळ कमी करा

अनावश्यक रील्स, ग्रुप्स, नोटिफिकेशन्स - डिजिटल डाएट शरीराइतकंच महत्त्वाचं.

लॅपटॉप/टॅब वापरताना एर्गोनॉमिक्स

कीबोर्ड हाताजवळ, पाठीला सपोर्ट, दोन्ही पाय जमिनीवर. बेड किंवा सोफ्यावर काम -एकदम नाही.

स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी भन्नाट पण सोपे उपाय

