थंडी अन् पाऊस मिश्र वातावरणात आरोग्य कसं जपावं?

पुजा बोनकिले
हात वेळोवेळी सॅनिटाझरने धुवावा.
monsoon winter health tips
कोमट पाणी, चहा, सूप इत्यादि पेय प्यावे. व्हिटॅमिन सी युक्त पदार्थांचे सेवन करावे.
वेगवेगळे लेअर असलेले कपडे घाला. जेणेकरून थंडीपासून बचाव होईल. वॉटरप्रुफ जॅकेट किंवा शूज वापरा.
सांध्याचे व फुफ्फुसांचे दुखणे टाळण्यासाठी शरीर उबदार ठेवा.
अशा वातावरणात डासांचे प्रमाण खुप वाढते. यामुळे डासांपासून बचाव करावा.
सर्दी - खोकल्यावर गरम पाणी मध घ्यावे.
पुरेशी झोप घ्यावी. नियमितप व्यायाम करावा.
वरील गोष्टी केल्यास आरोग्य निरोगी राहील.
