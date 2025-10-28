थंडी अन् पाऊस मिश्र वातावरणात आरोग्य कसं जपावं?

पुजा बोनकिले

स्वच्छता

हात वेळोवेळी सॅनिटाझरने धुवावा.

योग्य आहार

कोमट पाणी, चहा, सूप इत्यादि पेय प्यावे. व्हिटॅमिन सी युक्त पदार्थांचे सेवन करावे.

कपड्यांची निवड

वेगवेगळे लेअर असलेले कपडे घाला. जेणेकरून थंडीपासून बचाव होईल. वॉटरप्रुफ जॅकेट किंवा शूज वापरा.

शारीरिक काळजी

सांध्याचे व फुफ्फुसांचे दुखणे टाळण्यासाठी शरीर उबदार ठेवा.

वातावरणाची काळजी

अशा वातावरणात डासांचे प्रमाण खुप वाढते. यामुळे डासांपासून बचाव करावा.

औषधी

सर्दी - खोकल्यावर गरम पाणी मध घ्यावे.

medicine tablet | ESakal

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवा

पुरेशी झोप घ्यावी. नियमितप व्यायाम करावा.

निरोगी आरोग्य

वरील गोष्टी केल्यास आरोग्य निरोगी राहील.

