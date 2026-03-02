त्वचेचं नुकसान टाळायचं असेल तर रंगपंचमीनंतर लगेच घ्या अशी काळजी

Anushka Tapshalkar
रंग, रासायनिक घटक आणि हार्ड पाण्यामुळे त्वचेचा नैसर्गिक बॅरियर खराब होऊ शकतो. त्यामुळे घरी आल्यानंतर त्वचेची सौम्य स्वच्छता अत्यंत महत्त्वाची आहे.
Post Holi Skincare Tips
ऑइल-बेस्ड क्लिन्झरने रंग हळूवार काढा आणि त्यानंतर सौम्य फेसवॉश वापरा. जोरात घासणे टाळा.
Double Cleansing at Night
क्ले मास्क वापरून पोअर्स स्वच्छ करा. नायसिनामाइड सिरम व जेल-बेस्ड मॉइश्चरायझर लावा. गरज असल्यास अॅलोवेरा जेल वापरा.
Skincare Routine for Oily Skin
क्रीम-बेस्ड क्लेन्झर, हायड्रेटिंग टोनर/एसन्स, हायलुरॉनिक सिरम आणि सेरामाइड्सयुक्त मॉइश्चरायझर वापरा. शेवटी फेस ऑइलने मॉइश्चर लॉक करा.
Hydration for Dry and Sensitive Skin
ऑइल क्लेन्झर + फोम क्लेन्झर, रिफ्रेशिंग टोनर आणि शांत करणारा शीट मास्क वापरा. मॉइश्चरायझर भरपूर प्रमाणात लावा.
Skincare for Normal Skin
स्क्रब, AHA-BHA पील्स, सुगंधी व अल्कोहोलयुक्त प्रॉडक्ट्स टाळा. वारंवार चेहरा धुणेही नुकसानकारक ठरू शकते.
Avoid Some Mistakes
दिवसा SPF 40 व PA++++ असलेला सनस्क्रीन नक्की वापरा, घरात असतानाही.
Do Not Forget Sunscreen
त्वचा बरी वाटेपर्यंत ही रूटीन पाळा. तीव्र रॅशेस किंवा ब्रेकआउट्स असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Skincare for 48 Hrs to 1 Week
