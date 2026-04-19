देवगडचा अस्सल हापूस आंबा ओळखायचा कसा?, एकदम सोपी पाहा एका क्लिकवर

Sandeep Shirguppe

आंब्याचे प्रकार

सध्या बाजारात हापूस, दशेरी, तोतापुरी, रायवळ, पायरी असे असंख्य प्रकारचे आंब्यांचे प्रकार बाजारात विकायला असतात.

Devgad Hapus mango characteristics and features

रत्नागिरी आणि देवगड

रत्नागिरी, देवगड या ठिकाणी मिळणारे हापूस आंबे फारच प्रसिद्ध आहेत.

Devgad Hapus mango characteristics and features

आंब्याचा सुगंध

अस्सल देवगड हापूस आंबा पिकला की त्याचा सुगंध इतका दरवळतो.

Devgad Hapus mango characteristics and features

पातळ साल

अस्सल देवगड हापूस आंबा जर नैसर्गिकरित्या पिकवलेला असेल तर त्याची साल फक्त हातालाच नाही तर दिसायलाही पातळ असते.

Devgad Hapus mango characteristics and features

फळाचा रंग

आंबा कृत्रिमरित्या पिकवला असेल तर तो पिवळाधम्मक आणि एकाच रंगाचा वाटतो.

Devgad Hapus mango characteristics and features

फळाचा आकार

नैसर्गिकरित्या पिकलेला अस्सल हापूस आंबा हा खालच्या टोकाशीसुद्धा गोलाकार आणि वजनदार असतो.

Devgad Hapus mango characteristics and features

फळ रसाळ

फळांचा राजा जर आंबा असेल तर आंब्यांचा राजा हापूस आहे; याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्याचं रसाळ असणं.

Devgad Hapus mango characteristics and features

आंब्याची चव

आंब्याची चव हे आंब्याच्या जगभर पसरलेल्या प्रसिद्धीचे एकमेव कारण आहे.

Devgad Hapus mango characteristics and features

