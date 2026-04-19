देवगडचा अस्सल हापूस आंबा ओळखायचा कसा?, एकदम सोपी पाहा एका क्लिकवर

Sandeep Shirguppe
सध्या बाजारात हापूस, दशेरी, तोतापुरी, रायवळ, पायरी असे असंख्य प्रकारचे आंब्यांचे प्रकार बाजारात विकायला असतात.
Devgad Hapus mango characteristics and features
esakal
रत्नागिरी, देवगड या ठिकाणी मिळणारे हापूस आंबे फारच प्रसिद्ध आहेत.
अस्सल देवगड हापूस आंबा पिकला की त्याचा सुगंध इतका दरवळतो.
अस्सल देवगड हापूस आंबा जर नैसर्गिकरित्या पिकवलेला असेल तर त्याची साल फक्त हातालाच नाही तर दिसायलाही पातळ असते.
आंबा कृत्रिमरित्या पिकवला असेल तर तो पिवळाधम्मक आणि एकाच रंगाचा वाटतो.
नैसर्गिकरित्या पिकलेला अस्सल हापूस आंबा हा खालच्या टोकाशीसुद्धा गोलाकार आणि वजनदार असतो.
फळांचा राजा जर आंबा असेल तर आंब्यांचा राजा हापूस आहे; याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्याचं रसाळ असणं.
आंब्याची चव हे आंब्याच्या जगभर पसरलेल्या प्रसिद्धीचे एकमेव कारण आहे.
