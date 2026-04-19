जगातलं सर्वात महाग चलन कोणतं? किती रुपये मोजावे लागतात?

सकाळ डिजिटल टीम

डॉलर

आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा जवळपास डॉलरमध्ये केला जातो. मात्र डॉलर हे जगातलं सर्वाधिक महाग चलन नाहीय.

Currency

|

Esakal

पाउंड पाचव्या स्थानी

जगातल्या महागड्या चलनांमध्ये डॉलर हा दहाव्या क्रमांकावर आहे. तर पाउंड पाचव्या स्थानी आहे.

Currency

|

Esakal

कुवैतचं चलन

सध्या (2026) जगात सर्वात महाग आणि मजबूत चलन म्हणजे Kuwaiti Dinar (KWD) आहे. 1 Kuwaiti Dinar हे 3.2 ते 3.3 US डॉलर इतके आहे.

Currency

|

Esakal

कुवैत दिनार

भारतीय रुपयाच्या तुलनेत एका कुवैत दिनारची किंमत ही २८० ते ३०० रुपये इतकी आहे.

Currency

|

Esakal

दिनार

दिनार हे कुवैत, बहरीन आणि जॉर्डन या ३ देशांचे मुख्य चलन आहे. यामध्ये कुवैत दिनारचे मूल्य सर्वाधिक आहे.

Currency

|

Esakal

बहरीनी दिनार

कुवैत दिनारनंतर बहरीनी दिनार हे दुसऱ्या क्रमांकाचं महागडं चलन आहे. त्यानंतर ओमानी रियाल, जॉर्डन रियाल यांचा क्रमांक लागते.

Currency

|

Esakal

रियाल

जगातलं सर्वात स्वस्त चलन इराणचं रियाल हे आहे. याची किंमत एक डॉलरला १० लाखांपेक्षा जास्त रियाल इतकी आहे.

Currency

|

Esakal

इंडोनेशिया

इराणी रियालशिवाय लेबनीस पाउंड, विएतनाम आणि इंडोनेशियन चलन सर्वात कमी किंमतीचे आहेत.

Currency

|

Esakal

