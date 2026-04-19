जगातलं सर्वात महाग चलन कोणतं? किती रुपये मोजावे लागतात?

सकाळ डिजिटल टीम
आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा जवळपास डॉलरमध्ये केला जातो. मात्र डॉलर हे जगातलं सर्वाधिक महाग चलन नाहीय.
जगातल्या महागड्या चलनांमध्ये डॉलर हा दहाव्या क्रमांकावर आहे. तर पाउंड पाचव्या स्थानी आहे.
सध्या (2026) जगात सर्वात महाग आणि मजबूत चलन म्हणजे Kuwaiti Dinar (KWD) आहे. 1 Kuwaiti Dinar हे 3.2 ते 3.3 US डॉलर इतके आहे.
भारतीय रुपयाच्या तुलनेत एका कुवैत दिनारची किंमत ही २८० ते ३०० रुपये इतकी आहे.
दिनार हे कुवैत, बहरीन आणि जॉर्डन या ३ देशांचे मुख्य चलन आहे. यामध्ये कुवैत दिनारचे मूल्य सर्वाधिक आहे.
कुवैत दिनारनंतर बहरीनी दिनार हे दुसऱ्या क्रमांकाचं महागडं चलन आहे. त्यानंतर ओमानी रियाल, जॉर्डन रियाल यांचा क्रमांक लागते.
जगातलं सर्वात स्वस्त चलन इराणचं रियाल हे आहे. याची किंमत एक डॉलरला १० लाखांपेक्षा जास्त रियाल इतकी आहे.
इराणी रियालशिवाय लेबनीस पाउंड, विएतनाम आणि इंडोनेशियन चलन सर्वात कमी किंमतीचे आहेत.
