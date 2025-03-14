Holi Color Removal: घरच्या घरी होळीचे रंग काढण्यासाठी ८ नैसर्गिक उपाय

थंड पाणी

चेहऱ्यावरील रंग थंड पाण्याने धुवा. कधीही गरम पाण्याचा वापर करू नका, कारण त्यामुळे रंग अधिक घट्ट बसतो.

cold water | sakal

हळद आणि लिंबू

एक चिमूटभर हळदीत लिंबाचा रस मिसळून पेस्ट बनवा. ती १५ मिनिटं चेहऱ्यावर लावून ठेवा आणि नंतर धुवा.

turmeric face pack | sakal

मुलतानी मातीचा लेप

मुलतानी माती आणि लिंबाचा रस मिसळून पेस्ट तयार करा. ती चेहऱ्यावर लावून १५ मिनिटांनी धुवा.

Multani clay mask | sakal

बेसन आणि दूध

बेसन, लिंबू आणि दूध मिसळून पेस्ट बनवा. यामुळे घट्ट रंग सहज निघतो.

Gram flour | sakal

कच्च्या पपईचा वापर

कच्च्या पपईला किसून त्यात दूध मिसळा आणि चेहऱ्यावर लावा. यामुळे त्वचेवरील रंग निघण्यास मदत होते.

Raw papaya | sakal

कोकोनट ऑइल मसाज

चेहऱ्यावर खोबरेल तेल लावून हलक्या हाताने मसाज करा आणि नंतर कापसाने रंग पुसून टाका.

coconut oil massage | sakal

अलोवेरा जेल

अ‍ॅलोवेरा जेल लावून हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे त्वचेवर झालेली रंगाची जळजळही कमी होते.

aloe vera gel | sakal

मॉइश्चरायझर

चेहरा धुतल्यानंतर त्वचा कोरडी होऊ नये म्हणून मॉइश्चरायझर लावणे अत्यंत गरजेचे आहे.

Moisturizer | sakal

