पावसाळ्यात शूज आणि बुटांचा घाण वास कसा घालवायचा?

Anushka Tapshalkar

पावसाळ्यात बुटांना वास का येतो?

ओले शूज, घाम आणि दमट हवामानामुळे बुटांमध्ये बॅक्टेरिया वाढतात. त्यामुळे दुर्गंधी निर्माण होते.

shoes smell in mansoon

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संत्र्याची किंवा लिंबाची सुकी साल

सुकवलेली लिंबू किंवा संत्र्याची साल रात्री शूजमध्ये ठेवा. ती दुर्गंधी शोषून घेऊन शूज ताजे ठेवण्यास मदत करते.

Benefits of eating oranges |

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व्हिनेगर स्प्रे वापरा

समप्रमाणात पांढरे व्हिनेगर आणि पाणी मिसळून शूजमध्ये हलका स्प्रे करा. यामुळे दुर्गंधी निर्माण करणारे बॅक्टेरिया कमी होतात. (लेदरच्या शूजवर वापर टाळा.)

Vinegar

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लवंग आणि कापूरचा उपाय

४-५ लवंगा आणि २-३ कापूराच्या वड्या कापडात बांधून शूजमध्ये ठेवा. यामुळे ओलसरपणा आणि दुर्गंधी कमी होते.

Camphor Making

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कडुनिंबाची सुकी पाने

सुकवलेली कडुनिंबाची पाने शूजमध्ये रात्रभर ठेवा. ती बॅक्टेरिया आणि बुरशीची वाढ रोखण्यास मदत करतात.

neem leaves |

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शूज नेहमी पूर्ण सुकवा

ओले शूज वापरण्याऐवजी हवेशीर ठिकाणी पूर्णपणे सुकू द्या. त्यामुळे दुर्गंधी आणि जंतूंची वाढ कमी होते.

Dry Shoes

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रोजच्या सवयी बदला

स्वच्छ मोजे वापरा, शूज नियमित हवेत ठेवा आणि आठवड्यातून एकदा स्वच्छ करा. त्यामुळे पावसाळ्यातही शूज फ्रेश राहतील.

Shoes Lifestyle

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