मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरण किती टक्के भरलं? लवकरच पाणी सोडण्याची शक्यता

Vinod Dengale

पाण्याचा तुटवडा

जून महिन्यात पावसाने हजेरी न लावल्याने संपूर्ण पुण्यात पाण्याचा तुटवडा जाणवला होता.

Heavy Rain Boosts Khadakwasla Dam Storage

|

eSakal

जुलैत पाऊस

मात्र जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच दमदार पावसामुळे धरणात मोठ्या प्रमाणात पाणी आलं.

Khadakwasla Dam Storage

|

eSakal

मुसळधार पाऊस

गेले 2 दिवस खडकवसला धरण पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस पडला.

Khadakwasla Dam Water Level Surges After Heavy Rainfall

|

eSakal

32% भरलं

6 जुलैच्या आकडेवारीनुसार खडकवासला धरण सुमारे 32% भरलं आहे.

Khadakwasla Storage Increased to 32%

|

esakal

80 टक्के

पुढच्या 24 तासात धरण 80 टक्के भरण्याची शक्यता आहे.

80% in next 24Hours

|

eSakal

विसर्ग सुरू करणार

खडकवासला धरण 80% भरल्यास विसर्ग सुरू करणार असे सांगितले जात आहे.

Water Realese

|

eSakal

दिलासा

खडकवासला धरणात पाणी वाढ झाल्याने पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.

Good News for punekar

|

eSakal

आळंदीत इंद्रायणीला पूर, चारही पूल बुडाले; तर दुकानांमध्येही पुराचे पाणी; पहा थरारक दृश्ये

Indrayani River Floods Alandi

|

eSakal

हेही वाचा