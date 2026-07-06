मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरण किती टक्के भरलं? लवकरच पाणी सोडण्याची शक्यता

Vinod Dengale
जून महिन्यात पावसाने हजेरी न लावल्याने संपूर्ण पुण्यात पाण्याचा तुटवडा जाणवला होता.
Heavy Rain Boosts Khadakwasla Dam Storage
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मात्र जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच दमदार पावसामुळे धरणात मोठ्या प्रमाणात पाणी आलं.
Khadakwasla Dam Storage
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गेले 2 दिवस खडकवसला धरण पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस पडला.
Khadakwasla Dam Water Level Surges After Heavy Rainfall
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6 जुलैच्या आकडेवारीनुसार खडकवासला धरण सुमारे 32% भरलं आहे.
Khadakwasla Storage Increased to 32%
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पुढच्या 24 तासात धरण 80 टक्के भरण्याची शक्यता आहे.
80% in next 24Hours
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खडकवासला धरण 80% भरल्यास विसर्ग सुरू करणार असे सांगितले जात आहे.
Water Realese
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खडकवासला धरणात पाणी वाढ झाल्याने पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.
Good News for punekar
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Indrayani River Floods Alandi
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