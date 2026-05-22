चेहऱ्यावरील टॅनिंग दूर करण्यासाठी वापरा ‘या’ 3 घरगुती ट्रिक्स!

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील टॅनिंगची मुख्य समस्या

उन्हाळ्यात तीव्र उन्हामुळे चेहऱ्यावर टॅनिंग येणे आणि त्वचा काळी पडणे सामान्य आहे, परंतु काही सोपे घरगुती उपाय नियमित केल्यास हा काळेपणा सहज दूर होतो.

Sakal

दही आणि बेसनाचा फेस पॅक

दही चेहऱ्याच्या त्वचेला नैसर्गिक थंडावा देते, तर बेसन त्वचेवरील साचलेल्या मृत पेशी (Dead Cells) काढून त्वचा आतून स्वच्छ करण्यास मदत करते.

दही-बेसन पॅक

२ चमचे बेसनामध्ये १ चमचा दही मिसळून पेस्ट तयार करा, ती चेहऱ्यावर १५ मिनिटे लावून ठेवा आणि त्यानंतर कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या.

आठवड्यातून फक्त दोन वेळा

हा दही-बेसनाचा घरगुती पॅक आठवड्यातून दोन वेळेला नियमित लावल्याने चेहऱ्यावरील हट्टी टॅनिंग वेगाने कमी होऊन त्वचेचा मूळ रंग परत येतो.

नॅचरल ब्लीचिंग गुणांनी समृद्ध टोमॅटो

टोमॅटोमध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म असतात, जे केमिकल युक्त महागडे प्रोडक्ट्स न वापरता घरच्या घरी सुरक्षितपणे त्वचेचा काळेपणा हलका करतात.

टोमॅटो रस

ताज्या टोमॅटोचा रस काढून तो चेहऱ्यावर व्यवस्थित लावा, १० ते १५ मिनिटांनी चेहरा थंड पाण्याने धुवा; यामुळे सनटॅन कमी होण्यास मोठी मदत मिळते.

औषधी कोरफडीचा ताजा गर

कोरफडीचा गर उन्हामुळे डॅमेज झालेली त्वचा शांत ठेवतो, चेहऱ्यावरील जळजळ थांबवतो आणि तीव्र सनबर्नचे डाग हलके करण्यास अत्यंत फायदेशीर ठरतो.

झोपण्यापूर्वी कोरफडीचा गर

ताजा कोरफडीचा गर रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावून ठेवा; यामुळे रात्रभरात त्वचा हायड्रेट होते आणि चेहऱ्यावरील टॅनिंग झपाट्याने नाहीसे होते.

