चेहऱ्यावरील टॅनिंग दूर करण्यासाठी वापरा ‘या’ 3 घरगुती ट्रिक्स!

Aarti Badade
उन्हाळ्यात तीव्र उन्हामुळे चेहऱ्यावर टॅनिंग येणे आणि त्वचा काळी पडणे सामान्य आहे, परंतु काही सोपे घरगुती उपाय नियमित केल्यास हा काळेपणा सहज दूर होतो.
remove sun tan from face
Sakal
दही चेहऱ्याच्या त्वचेला नैसर्गिक थंडावा देते, तर बेसन त्वचेवरील साचलेल्या मृत पेशी (Dead Cells) काढून त्वचा आतून स्वच्छ करण्यास मदत करते.
remove sun tan from face
Sakal
२ चमचे बेसनामध्ये १ चमचा दही मिसळून पेस्ट तयार करा, ती चेहऱ्यावर १५ मिनिटे लावून ठेवा आणि त्यानंतर कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या.
remove sun tan from face
Sakal
हा दही-बेसनाचा घरगुती पॅक आठवड्यातून दोन वेळेला नियमित लावल्याने चेहऱ्यावरील हट्टी टॅनिंग वेगाने कमी होऊन त्वचेचा मूळ रंग परत येतो.
remove sun tan from face
Sakal
टोमॅटोमध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म असतात, जे केमिकल युक्त महागडे प्रोडक्ट्स न वापरता घरच्या घरी सुरक्षितपणे त्वचेचा काळेपणा हलका करतात.
remove sun tan from face
Sakal
ताज्या टोमॅटोचा रस काढून तो चेहऱ्यावर व्यवस्थित लावा, १० ते १५ मिनिटांनी चेहरा थंड पाण्याने धुवा; यामुळे सनटॅन कमी होण्यास मोठी मदत मिळते.
remove sun tan from face
Sakal
कोरफडीचा गर उन्हामुळे डॅमेज झालेली त्वचा शांत ठेवतो, चेहऱ्यावरील जळजळ थांबवतो आणि तीव्र सनबर्नचे डाग हलके करण्यास अत्यंत फायदेशीर ठरतो.
remove sun tan from face
Sakal
ताजा कोरफडीचा गर रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावून ठेवा; यामुळे रात्रभरात त्वचा हायड्रेट होते आणि चेहऱ्यावरील टॅनिंग झपाट्याने नाहीसे होते.
remove sun tan from face
Sakal
Fatty Liver Symptoms and Diet
Sakal