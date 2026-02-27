असा वाचवा तुमचा टॅक्स! यातून मिळणाऱ्या पैशावर एक रुपयाही टॅक्स भरावा लागतं नाही

Vinod Dengale
योग्य नियोजन केल्यास तुम्ही कायदेशीररीत्या करमुक्त उत्पन्न मिळवू शकता. त्यासाठी पुढील पर्याय पाहा
शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न भारतामध्ये पूर्णपणे करमुक्त असते.
तुम्ही जर सलग 5 वर्ष नोकरी केल्यानंतर Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) EPF खात्यातून काढलेले पैसे टॅक्स फ्री असतात.
जीवन विम्याची मॅच्युरिटी आणि मृत्यू दावा केल्यानंतर मिळणारे पैसे देखील पूर्णपणे करमुक्त असतो
शिक्षणासाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती ही पूर्णतः म्हणजेच 100% करमुक्त असते.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) मध्ये केलेली गुंतवणूक, त्यावर मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटी रक्कम सगळं करमुक्त असतं.
नोकरीनंतर मिळणारी ग्रॅच्युइटी ही देखील 20 लाखांपर्यंत करमुक्त असते.
वारसाहक्काने तुम्हाला मिळालेली मालमत्ता ही पूर्णपणे करमुक्त असते. मात्र त्या मालमत्तेतून पुढे मिळणारे भाडे किंवा व्याज करपात्र असू शकते.
सुकन्या समृद्धी योजनेतील गुंतवणूक आणि व्याज हे सगळं करमुक्त असतं.
