WhatsApp Feature : नंबर सेव्ह न करताही WhatsApp Message पाठवण्याची सोपी पद्धत माहिती आहे का? जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe

व्हॉट्सअॅपमध्ये बदल

करोडो भारतीय वापरत असलेल्या व्हॉट्सअॅपमध्ये आपल्याला वेगवेगळे बदल होत असताना पहायला मिळत आहेत.

युजर्सना फायदा

व्हॉट्सअॅपने पुन्हा एकदा नवीन अपडेट आणलं आहे. याचा युजर्सना मोठा फायदा होणार आहे.

नंबर सेव्ह न करता मेसेज

तुम्ही तुमचा नंबर सेव्ह न करताही व्हॉट्सअॅप मेसेज पाठवू शकता, ही पद्धत खूप सोपी आहे.

प्रायव्हसी राहणार

एखाद्याचा नंबर सेव्ह न करताही मेसेज करता येणार आहे. यामध्ये तुम्ही तुमची प्रायव्हसी ठेवू शकता.

नंबर चॅटला पाठवावा लागेल

प्रथम, तुम्हाला तो नंबर चॅटला पाठवावा लागेल. तुम्ही तो नंबर स्वतःला पाठवू शकता.

कॉल मेसेज करू शकता

जर तुम्हाला मेसेज पाठवायचा असेल तर तुम्ही करू शकता. किंवा जर तुम्हाला कॉल करायचा असेल तरीही तुम्ही करू शकता.

लिंकद्वारे मेसेज करू शकता

दुसरा मार्ग म्हणजे लिंक तयार करणे आणि मेसेज पाठवणे. यासाठी तुम्हाला https://wa.me/number टाइप करावे लागेल.

चॅट विंडोद्वारे चॅट करू शकता

तुम्हाला मेसेज करायचा असलेला नंबर या लिंकवर एंटर करावा लागेल. लिंकवर क्लिक केल्याने चॅट विंडो उघडेल. यातून तुम्ही चॅट करू शकता.

